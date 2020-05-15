Koronavirüsü yenen zabıta memuru plazma bağışında bulundu - Son Dakika

BİLECİK'te yakalandığı koronavirüsü yenip, sağlığına kavuşan zabıta memuru İbrahim Daş, 14 günlük karantina sürecinin ardından immün plazma bağışında bulundu.

Osmaneli Belediyesi'nde zabıta memuru olan İbrahim Daş, yakalandığı koronavirüsten tedaviyle kurtulup, sağlığına kavuştu. Evli ve 2 çocuk babası olan Daş, 14 günlük karantina süresinin ardından immün plazma bağışında bulundu. Kızılay Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi'nde plazma bağışı alınan Daş, virüsü yenenlerin bağışta bulunması gerektiğini söyledi. Eşi ve çocuklarına yapılan Covid-19 testinin negatif çıktığını ifade eden İbrahim Daş, "Benim sonuçlarım pozitif çıkmasına rağmen eşim ve çocuklarımın sonuçları negatif çıktığı. Bu süreç geçince de başka hastaların da iyileşmesi için plazma bağışında bulunmaya karar verdim. Eskişehir Kızılay Kan Merkezi'nde immün plazmam alındı. Verdiğimiz plazmanın diğer hastaların tedavisi için şifa olmasını diliyorum. Virüsü yenenlerin de plazma bağışında bulunması gerektiğini düşünüyorum" dedi.