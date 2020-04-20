Koronavirüsü yenip alkışlarla taburcu oldular - Son Dakika

Koronavirüsü yenip alkışlarla taburcu oldular

MUŞ - Muş Devlet Hastanesi'nde koronavirüs hastalığını yenen 11 vatandaş, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.

Muş'ta korona virüse yakalanan ve tedavi altına alınan 6 kadın ve 5 erkek, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Korona virüsünü yenerek sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden ayrılan vatandaşlar, yeniden sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Taburcu olan hasta yakınları da dışarıda ailelerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

"Bağışçı olmam istenirse olurum"

İstanbul'dan geldiğini ve 15 gündür Muş'ta tedavi gördüğünü ifade eden Celal Türeli, "15 gündür buradaydım, sağ olsunlar çok iyi baktılar. İstanbul'dan geldim. Farkına varmadım bu olay başıma geldi. Şu anda iyiyim çok şükür. Sağlık personelleri bize iyi baktılar. Kendimi toparlarsam bağışçı olurum" dedi.