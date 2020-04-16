Koronavirüsü yenip, bıraktığı notla duygulandırdığı sağlıkçıları ziyaret etti - Son Dakika

BURSA'da İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi görerek, koronavirüsü yenen ve yatağına bıraktığı notla sağlık çalışanlarını duygulandıran Ömer Şimşek (24), hastaneye gelerek, sağlık ekiplerine çiçek verip, teşekkür etti.

İnegöl Devlet Hastanesi'nden 11 Nisan tarihinde taburcu olan Ömer Şimşek, bulduğu kağıt üzerine, "Yazacak kağıt bulamadım. Sizlere bir hayat borçluyum. İlginiz alakanız için size minnettarım. Allah'ım sizi korusun sizi çok seviyorum. Allah sizi ailenize bağışlasın. Lütfen iyi olun sizler melek gibisiniz. Hakkınızı helal edin" notunu yazıp, yatağına bıraktı. Sağlık çalışanları, kağıdı bulduklarında duygu dolu anlar yaşandı

Sağlığına kavuşan Şimşek, hastaneye gelerek, sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Başhekim Hayrettin Göçmen tarafından karşılanan Şimşek, elindeki çiçekleri başhekime takdim etti. Göçmen ise, "Çok teşekkürler. Seni böyle görmek bizlere moral veriyor. Çok geçmiş olsun" dedi.