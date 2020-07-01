Koronavirüsü yenip, hastalara moral mektubu yazan Sude'den yaşıtlarına uyarı - Son Dakika

Koronavirüsü yenip, hastalara moral mektubu yazan Sude'den yaşıtlarına uyarı

ANKARA'da, koronavirüsü yenerek, hastaneden taburcu edilirken yazdığı mektupla diğer hastalara moral veren Sude Naz Çetin (11), yaşıtlarına uyarılarda bulundu.

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ANKARA'da, koronavirüsü yenerek, hastaneden taburcu edilirken yazdığı mektupla diğer hastalara moral veren Sude Naz Çetin (11), yaşıtlarına uyarılarda bulundu. Sude Naz, "Evlerinizden çıkmayın. Ben hasta oldum, bunu geçirdim ama siz hasta olmayın, maskenizi takın" dedi.

Kahramankazan ilçesinde yaşayan Mustafa Çetin'de (53), 14 Mayıs'ta koronavirüs tespit edildi. Çetin'in eşi Fatma (42), oğlu Onur (22) ve kızı Sude Naz'a da test yapıldı. Onların da sonuçlarının pozitif çıkması üzerine bütün aile, hastanede tedaviye alındı. Çetin ailesi, tedavilerinin ardından koronavirüsü yenerek, taburcu oldu. Ankara Şehir Hastanesi bünyesindeki Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören Sude Naz, taburcu olurken, mektup yazarak, odaya bıraktı. Sude Naz, mektubunda sağlık çalışanlarına teşekkür edip, kendisinden sonra odaya gelecek hastalara da moral vererek, "Bu odaya gelen koronavirüslü kişi bilsin ki bu odadan çıkacak. Ama biraz sabır lazım. Kendini sakın üzme. Sıkılsam da koronavirüsü yendim, dediğim gibi üzülme sakın. Buradaki doktorlar çok başarılı" dedi.

'MORAL VERMEK İÇİN YAZDIM'

Sude Naz Çetin, DHA muhabirine, hastalığı hafif atlattığını anlattı. Hastaneden taburcu olurken, kendisinden sonra odaya gelecek kişiye moral vermek için mektup yazdığını belirten Çetin, "Mektupta üzülmemesi, sıkılmaması gerektiğini yazdım. Ben hastanede kendimi oyun oynayarak toparladım. Mektubumda sağlık çalışanlarına, 'Allah sizi virüsten korusun, sizi çok seviyorum ve teşekkür ediyorum' yazmıştım" diye konuştu.

'MASKENİZİ TAKIN, DİYE UYARIYORUM'

Kendi yaşıtlarını da uyaran Sude Naz, "Çocuklara da duyurum; evlerinizden çıkmayın. Ben hasta oldum, bunu geçirdim ama siz hasta olmayın, maskenizi takın. Ben hasta olduğum için üzülmüyorum. Siz de moralinizi düşürmeyin. Ben moralim bozulduğunda kafamdan 'bu hastalığı yeneceksin' diye sözler geçirdim. Çocuklara sokağa çok az çıkmalarını ve maskelerini çıkarmamalarını tavsiye ediyorum. Arkadaşlarımla aramızda mesafeye dikkat ediyorum. Arkadaşlarım bazen maskelerini çıkarıyorlar; ama ben sürekli 'maskenizi takın' diye uyarıyorum" dedi.

Anne Fatma Çetin de sürekli terleme ve halsizlik yaşadığını ve hastalığı ağır atlattığını anlattı. Çetin, "Kızım hastaneden çıksın diye çok dua ettim. Virüsü atlatmış biri olarak topluma maskelerini takmalarını öneriyorum. Biz ailecek atlattık hastalığı, başkaları da maskelerini taksınlar, hastalığı geçirmesinler" dedi.

Onur Çetin ise ateş, öksürük gibi belirtilerinin olmadığını, sadece hafif kas ağrısı ve halsizlik şikayetleri olduğu için virüsten şüphelenmediklerini kaydetti. Çetin, "Tedavilerimiz uygulandı. 3 aydır evden çıkmıyordum hala aynı şekilde devam ediyoruz. Maske takıyoruz, zorunlu ihtiyaçlar olmadığı sürece evden çıkmıyoruz" diye konuştu.

Kahramankazan, Mustafa Çetin, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüsü yenip, hastalara moral mektubu yazan Sude'den yaşıtlarına uyarı - Son Dakika

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