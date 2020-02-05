Koronavirüsün ardından bir salgın daha: 37 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Koronavirüsün ardından bir salgın daha: 37 kişi yaşamını yitirdi

46 dakika önce

Dünya, Çin'den yayılan korona virüsü salgını ile mücadele ederken, Güney Amerika ülkeleri de dang humması salgını ile savaşıyor. Paraguay Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dang humması salgını nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı. Kolombiya da ise 23 kişinin dang humması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Paraguay Sağlık Bakanlığı, dang humması nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'den fazla vaka bulunduğunu açıkladı.

PARAGUAY'DA 14 KİŞİ ÖLDÜ

Dünya, Çin'den yayılan korona virüsü salgını ile mücadele ederken, Güney Amerika ülkeleri de dang humması salgını ile savaşıyor. Paraguay Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dang humması salgını nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı.

Sağlık Bakanı Julio Mazzoleni, "Medyada son dönemde çok fazla şüpheli ölüm haberleri yapıldı. Bu şüpheli ölümler, dang humması ölümlerini değerlendiren bir komisyon aracılığıyla yürütülen bir prosedürü izliyor. Bugüne kadar dang hummasından onaylanan 14 vaka var. 6 ölümün ise dang humması olmadığı bildirildi. Şu anda 14 vaka üzerinde de çalışılıyor" dedi.

"2 BİN 600 DANG HUMMASI VAKASI VAR"

Mazzoleni, haftada yaklaşık 14 bin 500 ateşli hastalık vakasının kaydedildiğini, 2 bin 600'den fazla dang humması vakası olduğunu da doğruladı. Mazzoleni, dang hummasından kaynaklanan ölümlerde hastaların 60 yaşın üzerinde olmasının, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkları olduğuna dikkat çekti. Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez de kısa bir süre önce dang hummasına yakalanmış, 48 saatlik dinlemenin ardından görevine dönmüştü.

KOLOMBİYA'DA 23 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan Kolombiya'da da 23 kişinin dang humması nedeniyle hayatını kaybettiği, 12 bin 217 vakanın saptandığı bildirildi.

Koronavirüsün ardından bir salgın daha: 37 kişi yaşamını yitirdi
Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Güney Amerika, Paraguay, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:33 Kaynak: İHA
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