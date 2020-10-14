Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı! Ani ve kalıcı işitme kaybına yol açabilir - Son Dakika

Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı! Ani ve kalıcı işitme kaybına yol açabilir

14.10.2020 21:22

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının bir etkisi daha ortaya çıktı. İngiltere'de yapılan bir araştırmada, yoğun bakımda tedavi gören 45 yaşındaki astımlı bir hastanın, 1 hafta sonra sol kulağında duyma kaybı yaşadığı belirtildi.

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 100 bine yakın insan yaşamını yitirdi, 38 milyondan fazla insan ölümcül salgına yakalandı. Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ederken, İngiltere'de yapılan bir araştırmada, salgının bir etkisi daha ortaya çıktı. Araştırmada, yoğun bakımda tedavi gören 45 yaşındaki astımlı bir hastanın, 1 hafta sonra sol kulağında duyma kaybı yaşadığı belirtildi.

REMDESİVİRİN YANI SIRA KORTİZON DA VERİLDİ

BBC Türkçe'de yer alan habere göre İngiltere'de bulunan University College London uzmanları, bilim dergisi BMJ Case Reports'ta yayımladıkları araştırmaya göre yoğun bakım ünitesine yatırılan 45 yaşındaki astımlı bir hasta solunum cihazına bağlandı. Bu kişiye antiviral bir ilaç olan remdesivirin yanı sıra de damardan kortizon da verildi.

1 HAFTA SONRA DUYMA KAYBI YAŞADI

Yoğun bakımdan çıkan hastada ilginç bir durum oluştu. 1 hafta sonra kulağında çınlama sesleri duyduğunu ifade eden hasta, sol kulağında da duyma kaybı olduğunu belirtti. Uzmanlar, hastaya tedavi boyunca işitme kaybı yaşatacak herhangi bir ilaç vermediklerini ifade etti. Kulağında ve kulak zarında da hiçbir sorun olmayan hasta üzerinde tetkikler yapıldı ve sonuçlara göre hastanın duyma kaybına yol açabilecek bir otoimmün bir hastalığı (bağışıklık sisteminin yanlışlıkla normal dokulara saldırması) olmadığı, grip geçirmediği, HIV virüsü taşımadığı ve hayatında hiç işitme sorunu yaşamadığı belirlendi.

STEROİD İLAÇLARLA TEDAVİ EDİLDİ

Test yapılmaya devam edildi ve hastanın sol kulağında gerçekten de sensörinöral işitme kaybı olduğu fark edildi. Sensörinöral işitme kaybı, iç kulağın ya da sesten sorumlu olan sinirin iltihaplanması ve hasar görmesiyle oluşuyor. Bu sorun steroid ilaçlarla tedavi edildi ve kısmi bir başarı elde edildi.

"HEMEN TEDAVİ EDİLMESİ LAZIM"

Araştırmayı yürüten heyetten Dr. Stefania Koumpa açıklama yaptı. Koumpa, "Sars-Cov-2 virüsü iç kulakta hücre ölümüne yol açmış ve/veya vücudun iç kulak için toksik olabilecek sitokinler (inflamasyona neden olan kimyasallar) salgılamasına neden olmuş olabilir. Steroidler inflamasyonu ve dolayısıyla sitokinleri de azaltarak faydalı olabilir" dedi.

Araştırma ekibi bu nedenle yoğun bakımda hastalara işitme kaybı olup olmadığının da sorulması gerektiğini vurguladı. Dr. Koumpa, "Hemen tedavi edilmezse, tek taraflı işitme kaybının bile bir kişinin yaşam kalitesinde ağır etkileri olabilir" diye konuştu.

121 HASTADAN 16'SINDA İŞİTME ŞİKAYETİ

Manchester Üniversitesi'nden Odyoloji Uzmanı Prof. Kevin Munro da hastanelerinde Kovid-19 tedavisi gören 121 hastadan 16'sının taburcu olduktan iki ay sonra işitme sorunu yaşadıklarını söyledi.

Prof Munro, bu sorunun ne kadar yaygın olduğunu araştırdıklarını ancak bunun bizzat virüsten mi yoksa bağışıklık sistemi tepkisi, stres ve hatta Kovid-19 tedavisinden mi kaynaklandığının bilinmediğini belirtti. Munro'ya göre hastaların önceden var olan işitme kaybı sorunlarını, herkesin maske taktığı gürültülü bir hastane ortamında fark ediyor olması da olasılık dahilinde.

Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı! Ani ve kalıcı işitme kaybına yol açabilir

University College London, BBC Türkçe, İngiltere, İlaç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı! Ani ve kalıcı işitme kaybına yol açabilir - Son Dakika Dünya

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