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Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 37 bin 559'a çıktı: Çin dışında hangi ülkelerde görüldü?
6 saat önce
Hali hazırda bulaştığı kişi sayısı 37 bin 559'a çıkan yeni tip koronavirüs Çin dışında 24 ülkeye ve Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'na yayıldı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 37 bin 559'a ulaştı.
Yeni tip koronavirüsün görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumlarından derlenen bilgilere göre, koronavirüs Çin dışında 24 ülkeye ve Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'na yayıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:59
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