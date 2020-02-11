Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 43 bin 97'ye çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 43 bin 97'ye çıktı - Son Dakika

Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 43 bin 97'ye çıktı

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı, 43 bin 97'ye ulaştı.

Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 43 bin 97'ye çıktı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı, 43 bin 97'ye ulaştı.

Yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumlarından derlenen verilere göre, koronavirüs Çin dışında 24 ülkeye ve Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'na yayıldı.

Salgın nedeniyle 1018 kişi yaşamını yitirdi. Can kayıplarının 1016'sı Çin ana karasında, biri Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ve biri de Filipinler'de yaşandı.

Çin ana karasında 42 bin 638, Hong Kong 42 ve Makao Özel İdare Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da ise 16 vaka görüldü.

Çin dışında koronavirüsün görüldüğü ülkeler ve vaka sayıları ise şöyle:

Japonya: 161

Singapur: 45

Tayland: 32

Güney Kore: 27

Malezya: 18

Avustralya: 14

Vietnam: 14

Almanya: 14

ABD: 13

Fransa: 11

İngiltere: 8

Birleşik Arap Emirlikleri: 8

Kanada: 7

İtalya: 3

Hindistan: 3

Filipinler: 3

Rusya: 2

İspanya: 2

Nepal: 1

Sri Lanka: 1

Kamboçya: 1

Belçika: 1

İsveç: 1

Finlandiya: 1

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Tayvan, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:08 Kaynak: AA
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