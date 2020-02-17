Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 71 bini geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 71 bini geçti - Son Dakika

Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 71 bini geçti

7 saat önce

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumlarından derlenen verilere göre, koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 71 bini aştı.

Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 71 bini geçti, System.String[]

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumlarından derlenen verilere göre, koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 71 bini aştı.

Koronavirüs, Çin dışında 25 ülkeye ve Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'na yayıldı.

Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'de ölenlerin sayısı 1771'e yükseldi. Ölümlerden biri Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yaşandı. Bunun dışında Fransa'da bir, Japonya'da bir, Filipinler'de bir ve Tayvan'da bir kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

Çin ana karasında vaka sayısı 10 bin 644'ünün durumu ciddi olmak üzere 70 bin 548'e, Hong Kong'da 57'ye çıktı; Makau Özel İdari Bölgesi'nde bu sayı 10 olarak açıklandı. Tayvan'da da 20 kişide koronavirüs tespit edildi.

Çin dışında koronavirüsün görüldüğü ülkeler ve vaka sayıları şöyle:


"Japonya 419, Singapur 75, Tayland 35, Güney Kore 30, Vietnam 16, Almanya 16, ABD 15, Avustralya 14, Fransa 12, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 9, Kanada 8, Filipinler 3, Hindistan 3, İtalya 3, Rusya 2, İspanya 2, Belçika 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, İsveç 1, Kamboçya 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Malezya 22."

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Japonya, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

1771 kişiyi öldüren koronavirüs salgını, Asyalı insanlara karşı ırkçı söylemleri yaygınlaştırdı
Çin İstanbul Başkonsolosu: Türk iş insanlarının koronavirüse sevinmeleri Türk misafirperveliğine aykırı Çin'de virüsten korunmak isteyen vatandaşlar dezenfektan için birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı Hırsızlar koronavirüs sebebiyle temin etme sıkıntısı yaşanan 600 rulo tuvalet kağıdı çaldı

Son Dakika Haberleri
19:46 Adele'in yeni albümü Eylül'de çıkacak
19:46 Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
19:41 Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme!
19:41 2020'nin saç trendi ne? Emrah Demirci açıkladı
18:57 Zatürreye yakalanan Elton John, 'Şarkı söyleyemiyorum' diyerek ağladı ve konserini yarıda kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 19:59:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 71 bini geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]