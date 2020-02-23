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Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 79 bine dayandı; 2 bin 462 kişi öldü
7 saat önce
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 79 bine yaklaştı. Toplam ölüm sayısı ise 2 bin 462'ye ulaştı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 79 bine yaklaştı. Toplam ölüm sayısı ise 2 bin 462'ye ulaştı.
Salgında Çin ana karasında 2 bin 442, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:40
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