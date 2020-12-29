Koronavirüsün daha bulaşıcı türünün görüldüğü İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 40 bini aştı - Son Dakika

Koronavirüsün daha bulaşıcı türünün görüldüğü İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 40 bini aştı

29.12.2020 01:07

Koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün tespit edildiği İngiltere'de, son 24 saatte 41 bin 385 vaka rapor edildi. Bu, salgının başından bu yana günlük vaka oranlarında görülen en yüksek rakam.

İngiltere'de virüse yakalandığı belirlenenlerin sayısı bir günde ilk kez 40 binin üzerine çıktı. İngiltere Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 357 artarak 71 bin 109'a ulaştı.

Kovid-19'un daha hızlı yayılan iki türünün tespit edildiği İngiltere'de son 24 saatte 41 bin 385 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 329 bin 730'a yükseldi. Bir günde 507 bin 384 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 49 milyon 434 bin 314 oldu.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 21 bin 286 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 1529'u yoğun bakımda bulunuyor.

SAĞLIK SİSTEMİ BASKI ALTINDA

Sağlık otoriteleri, ülkede rastlanan koronavirüs varyantının yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu kanısında. Virüsün mutasyona uğrayan türünün daha ölümcül olduğuna ya da hastalığı ağırlaştırdığına yönelik bir bulgu bulunmuyor. Kovid-19 vakalarının artması, normal kış aylarında bile hastalara yetişmekte yetersiz kalan Ulusal Sağlık Hizmeti'nin (NHS) üzerindeki baskıları arttırdı.

24 MİLYON KİŞİ İÇİN KISMİ KARANTİNA

Noel kutlamaları için yasakların 5 gün hafifletilmesini bekleyen İngilizler, vakaların artmasıyla kendilerini daha katı karantinada buldu. Hükümet, tatil döneminde 3 ailenin bir araya gelmesine izin verileceğini açıklamıştı ancak koronavirüsün yeni varyantı ülkede hayatı durma noktasına taşıdı. Şu an başkent Londra'nın da dahil olduğu, 24 milyon kişiyi kapsayan doğu ve güneydoğu bölgelerinde, en yüksek alarm düzeyi olan 4'üncü seviye kuralları uygulanıyor. Halka gerekmedikçe evden dışarı çıkmama çağrısı yapılıyor. Temel ihtiyaç ürünlerinin satıldığı dükkanlar haricindeki iş yerleri kapalı. Aynı evde yaşamayanların bir araya gelmesi de yasak.

"VAKA ARTIŞI TEST SAYILARIYLA BAĞLANTILI OLABİLİR"

Vakalardaki olağanüstü yükselişin, tatil döneminde daha fazla yapıldığı düşünülen testlerin sayısıyla bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Zira çarşamba gününden bu yana Kovid-19 testlerine ilişkin veri paylaşılmadı.

Mayıs ayında günde 100 bin testin sonucuna ulaşılırken, testlere dair son verilerin açıklandığı 23 Aralık'a gelindiğinde bu sayı 507 bine kadar yükseldi.

İNGİLTERE'DE VİRÜSÜN YENİ MUTASYONU GÖRÜLMÜŞTÜ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıktığını ancak bunun daha öldürücü olduğuna dair bir veri bulunmadığını açıklamıştı.

Ülkede Kovid-19'un yeni türünün görülmesi paniğe yol açmış, aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke İngiltere'ye seyahat yasağı getirme kararı almıştı.

İngiliz hükümetinin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance, türün "hızlı hareket ettiğini ve baskın tür haline geldiğini" söylemişti.

İngiltere'nin güneydoğusundaki yeni vakaların yüzde 43'ünün, doğusundaki vakaların yüzde 59'unun ve Londra'daki vakaların yüzde 62'sinin daha hızlı bulaşan türden kaynaklandığı bildirilmişti.

Koronavirüsün daha bulaşıcı türünün görüldüğü İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 40 bini aştı

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Son Dakika Dünya Koronavirüsün daha bulaşıcı türünün görüldüğü İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 40 bini aştı - Son Dakika Dünya


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