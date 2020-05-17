Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük - Son Dakika

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) salgını nedeniyle katı tedbirler alan ülkeler, vaka ve ölüm sayılarının düşmesiyle beraber normal hayata dönüş için alınan tedbirleri gevşetme kararı aldı. Türkiye'de, kademeli olarak koronavirüs tedbirlerini gevşetme kararı alan ülkelerden biri.

İÇ TURİZM 28 MAYIS'TA BAŞLAYACAK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un iç turizmin 28 Mayıs'ta başlayacağını duyurmasının ardından vatandaşlar tatil planları yapmaya başladı. Normalleşme planı çerçevesinde açılacak olan oteller ve işletmeler koronavirüs tedbirlerine uygun bir şekilde düzenlenecek. Vatandaşlar ise "Denize ve havuza girmek ne kadar güvenli? Denize girilirse koronavirüs bulaşır mı?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. Yapılan araştırmalar tüm bu soruların yanıtı oldu.

VİRÜSÜN DENİZ VE HAVUZ SUYUNDAN BULAŞMA İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK

Yapılan araştırmalara göre koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimalinin çok düşük olduğu ortaya çıktı. Deniz suyundaki tuzun koronavirüsün bulaşması için elverişli ortamı sunmadığı ortaya çıktı. Havuzlar için ise başta klor ve dezenfektan özellikli maddeler virüsü etkisiz hale getirebilir.

Yine de koronavirüs salgınının tüm dünya üzerinde etkisini sürdürdüğü şu günlerde bilim insanları plaj ve havuz kenarı gibi kişilerin kullandığı ortak alanlarda sosyal mesafe kuralının asla ihlal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) de, internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre virüsün havuz, spa, hamam gibi ortamlardan bulaştığına dairherhangi bilgi ve kanıtın olmadığı söylendi.

Bilim insanları koronavirüsün parçacıklarının suyu kirletebileceğini ancak deniz ve okyanuz gibi su alanlarında bu miktarın önemsenmeyecek kadar düşük olduğunu dile getirdi.