Koronavirüsün dünyaya yayılım haritası, Türkçe'ye çevrildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüsün dünyaya yayılım haritası, Türkçe'ye çevrildi - Son Dakika

Koronavirüsün dünyaya yayılım haritası, Türkçe'ye çevrildi

6 saat önce

Koronavirüsün dünyaya yayılım haritası, Türkçe'ye çevrildiAslıhan ALTAY KARATAŞ- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, yazılım şirketi tarafından ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin dünya üzerindeki koronavirüs vakalarını gösteren haritası İngilizce'den Türkçe'ye çevrildi.

Koronavirüsün dünyaya yayılım haritası, Türkçe'ye çevrildi

Aslıhan ALTAY KARATAŞ- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, yazılım şirketi tarafından ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin dünya üzerindeki koronavirüs vakalarını gösteren haritası İngilizce'den Türkçe'ye çevrildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, günde 2 kez güncellenen haritada, vakanın en son hangi ülkede görüldüğü mavi ışığın yanıp, sönmesi ile belli oluyor.

Ankara'da, uluslararası yazılım şirketinin distribütörü olan 'Esri Türkiye' adlı yazılım şirketince firmasının ve ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin dünya üzerindeki koronavirüs vakalarını gösteren haritası Türkçe'ye çevrilerek, resmi internet sayfasında yayımlanmaya başlandı. 'Korona Virüsü Küresel Yayılım Paneli' başlığının yer aldığı sayfada, dünya genelinde toplam doğrulanmış vaka, iyileşme ve ölüm sayıları yer alıyor. DSÖ verilerine göre, günde 2 kez güncellenen haritada ayrıca ülkelere göre vaka, iyileşme ve ölü sayıları da veriliyor. Vakaların gün içinde farklı ülkelere nasıl yayıldığının takip edildiği haritada, koronavirüsün en son görüldüğü yer, mavi ışığın yanıp, sönmesi ile belli oluyor.

'DSÖ'NÜN PAYLAŞTIĞI BİLGİLERİ GÖSTEREBİLİYORUZ'

Haritayı Türkçeleştiren yazılım şirketinin CEO'su Barış Uz, bilgilerin DSÖ ve firmasının 'Yaşayan Atlas' adı verilen grubu tarafından oluşturulduğunu, Çin'de her 15 dakikada 1, diğer ülkelerde günde 2 kez güncellendiğini söyledi. Uz, "Bu güncellemenin bize faydası, dağılım görüntülerini ortaya çıkarmak. Yani 'Hastalık ne tarafa doğru yayılıyor, bu yayılım nerelerde fazlalaşmış' DSÖ'nün paylaştığı bütün bilgileri biz bu haritada anında gösterebiliyoruz" dedi.

'AKTİF VE İYİLEŞEN VAKA BİLGİLERİ DE VAR'

DSÖ'nün konuyla ilgili yaptığı çalışmaların Türkçe okunabilmesini istediklerini, bu amaçla 'Esri'nin Johns Hopkins Üniversitesi ile birlikte oluşturduğu yayılım panelini kullandıklarını belirten Uz, "Tüm panel Türkçe. Hatta biz bir adım ileri gittik. Panelimizin bir kısmına Sağlık Bakanlığı'mızın ilgili web sayfasını koyduk ki halkımız güncel bilgileri bakanlığımız duyurdukça alsın. Bu harita ya da yayılım paneli üzerinde görebileceğiniz her şey vakalar ile ilgili bilgiler. 'Kaç vaka olmuş, bu vakaların kaçı kontrol altında, kaçı aktif, kaçı iyileşti' bununla ilgili bütün bilgiler mevcut" diye konuştu.

'VİRÜS ÇİN'DEN GELİP İTALYA'DA YOĞUNLAŞTI'

Barış Uz, harita üzerinden koronavirüs ile ilgili konumsal analizin de yapılabildiğine dikkati çekerek, "Bunu bir zaman serisi gibi gösterdiğimizde, bu yayılımın aslında Çin'den başlayıp böyle bir anda batıya geldiğini ve batıda da bir anda İtalya'da yoğunlaştığını görebileceğiz. Harita başka dillere de çevrildi. Distribütörler bunu yerel dillere çevirdiler. Arapçası, Fransızcası, Almancası da var. Haritada görmüş olduğunuz noktalar sadece afaki noktalar. Genellikle de ülkelerin ortasına konumlandırılıyor. Çünkü bu farklı paniklere yol açabilir. Biz de bu konuda zaten özellikle bir uyarı metni de koyduk, 'konumlar temsilidir' diye. DSÖ bize konum bilgilerini vermiyor" dedi.

'EN SON VAKANIN HANGİ ÜLKEDE OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'

Haritada üzerinde yanıp, sönen mavi ışığın, en son koronavirüs vakasının hangi ülkede görüldüğünü gösterdiğini ve salgının gün içinde nasıl yayıldığının haritadan takip edilebildiğini anlatan Uz, şunları kaydetti:

"Mavi olarak gördüğünüz ışık en son vakanın görüldüğü yer. Örneğin; şu anda en son vaka kaydı Almanya'da yapılmış. Burada yaş grupları da var; ama tabi bu tür detayları biz DSÖ ne kadar izin verirse ancak o zaman açıklayabiliriz ve onları buraya eklemek de oldukça kolay. Çin ana kıtası için 15 dakikada 1 güncelleniyor; çünkü oradan salgın patlak vermişti. Ülkemiz ile ilgili vakalar da güncelleniyor. Haritaya bizim web sitemizden de erişilebilir, bunu çeşitli platformlarda sosyal medyada özellikle yayınlıyoruz. Panelin alt kısmında da ne kadar vaka ortaya çıktı ve bunların ne kadarı iyileşti diye görebilirsiniz."

Koronavirüsün dünyaya yayılım haritası, Türkçe'ye çevrildi

Johns Hopkins Üniversitesi, Koronavirüs, Ankara, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:24 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün
Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti Son Dakika: Sağlık çalışanları; Marmaray, Başkentray ve İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz yararlanacak
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı         
21:02
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu         
18:05
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak         
17:18
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı         
16:06
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu         
15:40
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu         
15:00
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü         
15:00
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık         
14:58
Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın         
14:44
Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi         
14:38
Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi         
14:28
Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı         
13:41
Koronavirüs sonrası çamaşır suyuna talep 10 kat arttı Koronavirüs sonrası çamaşır suyuna talep 10 kat arttı         
13:34
Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı         
13:08
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti         
13:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 18:01:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüsün dünyaya yayılım haritası, Türkçe'ye çevrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]