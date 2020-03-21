Koronavirüsün ekonomik etkilerine karşı teknoparklardaki kiralara düzenleme yapıldı - Son Dakika
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Koronavirüsün ekonomik etkilerine karşı teknoparklardaki kiralara düzenleme yapıldı

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Covid-19 pandemisi nedeniyle aldığı tedbirlere bir yenisini daha ekleyerek, Teknoparklardaki kuluçka firmaları, restoran ve kafe gibi ticari işletmelerin kiralarının 2 ay erteleneceğini açıkladı.

Koronavirüsün ekonomik etkilerine karşı teknoparklardaki kiralara düzenleme yapıldı, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Covid-19 pandemisi nedeniyle aldığı tedbirlere bir yenisini daha ekleyerek, Teknoparklardaki kuluçka firmaları, restoran ve kafe gibi ticari işletmelerin kiralarının 2 ay erteleneceğini açıkladı.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını riski nedeniyle aldığı tedbirlere bir yenisini daha ekledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknopark yönetici şirketlerine, kuluçka firmalarından ve teknoparklarda yer alan restoran ve kafe gibi ticari işletmelerden 2 ay boyunca kira almamaları hususunda talimat gönderdik. Ayrıca, yine bu kampüslerde Ar-Ge ve tasarım alanında çalışan firmaların da 2 aylık kira ödemelerini erteleyin ve ödeme planlarında kolaylık sağlayın dedik" ifadelerini kullandı.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 15 Mart tarihinde, Ali, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte ortak bir karar alarak ve Teknoparklar ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin Nisan sonuna kadar evden çalışmasını mümkün hale getirdi. Bakanlık bu kez yeni bir düzenleme ile; teknoparklarda yer alan kuluçka firmaları ile restoran ve kafe gibi ticari işletmelerden 2 ay boyunca kira alınmamasını kararlaştırıldı. Ayrıca bu kampüslerdeki Ar-Ge ve tasarım firmalarının da 2 aylık kira ödemelerinin ertelenmesi ve ödeme planında kolaylık sağlanması da amaçlanıyor.


Teknoparklardaki kabiliyetleri koruyacağız


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Korona virüs ile Mücadele Eşgüdüm Toplantısının ardından Bakanlık olarak bir dizi tedbirler aldıklarını ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, teknopark ekosisteminin katma değerli üretim için taşıdığı öneme değinerek, buralardaki kabiliyetlerin korunmasının en temel öncelikleri olduğunu söyledi.


Bakan Varank, sözlerine şu şekilde devam etti:


"Kovid-19 tehdidine karşı sektörlerimizi ve işgücümüzü korumak adına tüm alternatifleri detaylı bir şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda inovasyonun ve yeniliğin merkezi olan teknoparklarımız için de tedbirleri devreye aldık. Bu yerleşkelerde Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek yeni teknolojiler geliştiriliyor. Dolayısıyla buralardaki firmalarımızı ve işgücümüzü, olası salgının etkilerinden mümkün mertebe uzak tutmak istiyoruz. İlk adım olarak Zehra Hanım ve Berat Bey'le ortak bir karar alıp, teknoparklarda ve Ar-Ge merkezlerinde çalışan personelin Nisan sonuna kadar evden çalışmasına imkan sağladık."


"2 ay kira alınmayacak"


Kampüslerde bulunan AR-GE ve tasarım alanında çalışan firmaların da 2 aylık kira ödemelerini ertelediklerini açıklayan Varank, "İşgücümüzün korunması kadar, firmalarımızın da direncini artırmayı çok önemsiyoruz. İşte bu amaçla, Teknopark firmaları ekonomik açıdan zorluk yaşamasınlar diye kiralar konusunda kritik bir adım attık. Teknopark yönetici şirketlerine, kuluçka firmalarından ve teknoparklarda yer alan restoran ve kafe gibi ticari işletmelerden 2 ay boyunca kira almamaları hususunda talimat gönderdik. Ayrıca, yine bu kampüslerde ar-ge ve tasarım alanında çalışan firmaların da 2 aylık kira ödemelerini erteleyin ve ödeme planlarında kolaylık sağlayın dedik. Teknopark yönetici şirketlerinin de mali durumunu gözeterek işletme giderlerimi kapsam dışı tuttuk" diye konuştu.


"5 bin 682 firma yararlanacak"


Tüm teknopark firmalarının bu düzenlemeden faydalanabileceğini açıklayan Varank, "Ülke genelinde teknoparklarda faaliyet gösteren 5 bin 682 firmamız var. Bu firmalarda yüzde 83'ü ar-ge personeli olmak üzere 58 bin 241 kişi çalışıyor. Bakanlığımız teknoparklara bugüne kadar 1 milyar 200 milyon lira hibe verdi. Bu sayede sıfırdan bir ekosistem inşa edildi. İşte şimdi teknopark yönetici şirketlerimize büyük sorumluluk düşüyor. Yönetici şirketlerimiz Korona virüs riskiyle mücadelede üzerlerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirecek. Devletimizin sunduğu destekler, özel sektörün işbirliğiyle çok daha etkili hale gelecek. El birliğiyle ve milli bir duruşla riski asgariye indirip, bu sorunların üstesinden kalkacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:31 Kaynak: İHA

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