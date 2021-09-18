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Koronavirüsün etkileri sonucu Toyota parça sağlama problemi nedeniyle Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak - Son Dakika

Koronavirüsün etkileri sonucu Toyota parça sağlama problemi nedeniyle Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak

18.09.2021 13:43

Toyota Motor, yeni tip koronavirüsün etkileri sebebiyle otomobil parçaları sağlayan sektöre olumsuz etkilendi. Bu sebeple gelecek ay Japonya'daki 27 üretim bandını durdurulacak.

Kovid-19 vakalarının artış eğilimini sürdürdüğü Güneydoğu Asya ülkelerindeki yedek parça fabrikalarının işletilememesi, üretici firmaları zor duruma düşürüyor.

27 ÜRETİM BANDI DURDURULACAK

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Japon firma, parça sağlama sıkıntısı nedeniyle Japonya içindeki 14 tesisindeki 27 üretim bandını, ekim ayında geçici olarak durduracak.

ÜRETİM 330 BİN ADET DÜŞECEK

En fazla 11 gün sürecek durdurma kararının, Japonya'da ve ülke dışında bulunan fabrikalardaki ekim ayı üretimini 330 bin düşüreceği bildirildi.

Koronavirüsün etkileri sonucu Toyota parça sağlama problemi nedeniyle Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak

Togo Cumhuriyeti, Güneydoğu, Japonya, TOYOTA, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Koronavirüsün etkileri sonucu Toyota parça sağlama problemi nedeniyle Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Koronavirüsün etkileri sonucu Toyota parça sağlama problemi nedeniyle Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak - Son Dakika
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