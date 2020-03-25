Koronavirüsün etkisiyle evlilik terapisinde "online" dönem başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüsün etkisiyle evlilik terapisinde 'online' dönem başladı - Son Dakika

Koronavirüsün etkisiyle evlilik terapisinde "online" dönem başladı

6 saat önce

Evlilik ve Aile Danışmanları Derneği Başkanı Ferhan Bıçakçılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle internet üzerinden terapi talebinin arttığını belirterek, "Yaptığımız görüşmelerde sabırların azaldığını, alınganlıkların yaşandığını, çocuklarda hareketlilik ya da uyku bozukluğu...

Koronavirüsün etkisiyle evlilik terapisinde

Evlilik ve Aile Danışmanları Derneği Başkanı Ferhan Bıçakçılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle internet üzerinden terapi talebinin arttığını belirterek, "Yaptığımız görüşmelerde sabırların azaldığını, alınganlıkların yaşandığını, çocuklarda hareketlilik ya da uyku bozukluğu gibi davranışların arttığını ve bütün aile üyelerinin zaman zaman sıkılma ataklarına girdiğini görüyoruz." dedi.

Uzman psikolojik danışman ve aile terapisti Bıçakçılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı sarsan koronavirüse karşı "Evde kal" kampanyalarının başladığını hatırlattı.

Sağlığını korumak isteyen milyonlarca insanın evinde ailesiyle zaman geçirdiğini, bu durumun bir süre sonra insan psikolojisini zorlayan etkiler ortaya koyabildiğini ifade eden Bıçakçılar, "Uzun süre, sınırlı bir ortamda ve kaygı dolu psikolojiyle evde birlikte yaşamak bazı aileleri zorluyor. Koronavirüs sebebiyle yaklaşık 10 gündür birçok aileyle görüntülü görüşme seansları yapıyoruz. Görüntülü görüşme seansları henüz yeni olmasına rağmen hızla artıyor." dedi.

Evde gerginlik yaşayan ailelerin görüntülü görüşme için aradığını anlatan Bıçakçılar, bazen bireysel bazen de eşlerle internet üzerinden görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

Bıçakçılar, "online' görüşmelere talebin hızla arttığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığımız görüşmelerde, sabırların azaldığını, alınganlıkların yaşandığını, çocuklarda hareketlilik ya da uyku bozukluğu gibi davranışların arttığını ve bütün aile üyelerinin zaman zaman sıkılma ataklarına girdiğini görüyoruz.

Ancak her şeyden önce sağlığımız bizim için çok önemli. Evde kalmaya, hayatı eve sığdırmaya çalıştığımız bu dönemde, bu gibi gündeme dahil ortaya çıkan sorunlara karşı neler yapacağımızı bilmemiz gerekiyor."

Evdeki huzur için ipuçları

Koronavirüs nedeniyle yaşanan belirsizliğin aile yaşamını olumsuz etkileyebildiğini dile getiren Bıçakçılar, gerginliğin sert tepkilere neden olduğunu söyledi.

Öncelikle tüm aile üyelerinin birbirlerini "kabul etmesi" gerektiğine işaret eden Bıçakçılar, "Kendimiz dahil her aile üyesinin mizacına göre zaman zaman daha kaygılı, kontrolcü ve sabırsız tepkiler verebileceğini kabul etmekle başlayabiliriz." dedi.

Bıçakçılar, önerilerini şöyle sıraladı:

"Kimse aynı mizaca sahip değildir. Bu zor günleri, hiç kimse sizinle aynı duygularda ve aynı duygu şiddetinde yaşayamaz. Eşinizin ve çocuklarınızın sizinle aynı hassaslıkta olmasını beklemeyin. İyi bir iletişim, mutlu aile olmak için ilk atacağınız adım olmalıdır. İletişimde önceliğin üslupla başladığını unutmayıp sabırlı olmaya özen gösterin. Dış dünyada ne oluyorsa oluyor. Bu negatif durumları evin kapısından, penceresinden mümkün oldukça uzak tutun. Ayrıca kendi kaygı ve sıkıntınızla başa çıkmanın yollarını bulmalısınız. Ailenizi kaygı çuvalı değil, destek olarak görün. Kararları beraber alın. Bu süreçte önemli kararlar alınacağı zaman, gizli saklı şekilde odaların köşelerinde, kısık sesle değil, ailenin hep beraber olduğu bir zamanda herkesin özgürce fikrini söyleyebileceği bir ortamda konuşun."

Yaşam alanına saygı önemli

Aile üyelerine aynı evde "yalnız kalma fırsatı vermek" gerektiğine de dikkati çeken Bıçakçılar, "Yaşam alanına saygı duyun. Artık sınırlı bir ortamda, evlerimizde yaşıyoruz. Düşüncelerimizin paylaşımında olduğu gibi alan paylaşımında da özgür olduğunu hisseden aile üyesi, yaratıcı olmaktan çekinmeyerek, günlük yaşamlarında kendilerine ait bir dünya kurabilecektir." diye konuştu.

Bıçakçılar, kimsenin evinde gergin, dağılmış insan görmek istemeyeceğini belirterek, herkese rahat, şık ve bakımlı olmaları önerisinde bulundu.

Ferhan Bıçakçılar, Koronavirüs, Danışman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:18 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması         
17:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı         
17:39
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı         
17:25
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım         
17:22
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi         
17:20
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat         
17:06
ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi         
17:00
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor         
16:57
Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
16:54
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak         
16:52
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım         
16:42
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı         
16:40
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı         
16:27
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak         
16:21
Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım         
16:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 17:50:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüsün etkisiyle evlilik terapisinde "online" dönem başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]