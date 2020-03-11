Koronavirüsün etkisiyle hizmet sektöründe küresel ticaret yavaşladı - Son Dakika
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Koronavirüsün etkisiyle hizmet sektöründe küresel ticaret yavaşladı

7 saat önce

Dünya Ticaret Örgütü’nün açıklamasına göre en büyük düşüşler ise havayoluyla yolcu taşımacılığı ve kargo sektörlerinde yaşanıyor.

Koronavirüsün etkisiyle hizmet sektöründe küresel ticaret yavaşladı, System.String[]

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) koronavirüs (Covid-19) sebebiyle havacılık ve kargo taşımacılığı başta olmak üzere hizmet sektöründe küresel ticaretin 2020 yılı başında yavaşladığını açıkladı.


Cenevre merkezli örgüt, hizmet ticareti göstergesinin 98,4 puandan 96,8 puana düştüğünü duyurdu. İndeksin 100 puanın altında olması orta dönemli eğilimlerin altında olduğu anlamına geliyor.

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Dünya Ticaret Örgütü, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:00 
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