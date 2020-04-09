Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi - Son Dakika

Koronavirüsün tedavisi ve aşısının geliştirilmesi için bilim insanları, virüsün yapısı üzerine çalışmaya devam ediyorlar. Brezilya'dan bilim insanları, koronavirüsün hücrelere saldırı anlarını elektron mikroskobu ile görüntülemeyi başardılar.
Elektron mikroskobu ile koronavirüsü inceleyen Brezilyalı bilim insanları, virüsün bir insan hücresini nasıl enfekte ettiğini gözlemlediler.
Koronavirüsün hücreye saldırdığı anların yer aldığı görüntülerde siyah noktalar olarak görülen koronavirüs, insan hücresinin genetikten sorumlu organeli olan sitoplazmaya saldırıyor. Sitoplazmaya saldıran virüs, bu şekilde insan hücresine enfekte oluyor.
Koronavirüsün hücreye saldırı anının görüntülerinde koronavirüsün ismini veren sivri protein uçları da görülüyor. Virüs bu sivri protein uçlarını kullanarak hücrelere tutunuyor. Koronavirüse karşı aşı çalışmalarında bu sivri protein uçlarının bağlandığı hücre proteinleri hedef alınıyor. Bu nedenle koronavirüsün hücreye nasıl girdiği ve sivri protein uçlarının nasıl çalıştığının belirlenmesi oldukça önemli.
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