Koronavirüsün ilk çıktığı yer olan Vuhan'da gece hayatı normale döndü - Son Dakika

Koronavirüsün ilk çıktığı yer olan Vuhan'da gece hayatı normale döndü

Dünyada 30 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 1 milyona yakın kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün çıktığı Çin'in Vuhan kentinde gece hayatı eski günlerine döndü.

Vuhan, koronavirüsü dünyanın başına saran şehir olarak ün saldı. Ancak şu günlerde Vuhan sanki hiç koronavirüs krizi yaşanmamış gibi. Öyle ki kentte gece hayatı normale dönerken ne sosyal mesafe dinlendi ne maske kuralı.

"SANKİ HİÇ KORONAVİRÜS GELMEMİŞ"

Çin'in Vuhan kentinde hayat dünyanın diğer bölgelerinden farklı olarak eski normalinde sürüyor. Eğlence hayatı tam kapasite kaldığı yerden devam ediyor. Vuhan'da bu hafta sonu görüntülenen gece hayatı, "Sanki hayatlarında hiç koronavirüsle karşılaşmamış gibiler" dedirtti.

Koronavirüsün ilk çıktığı yer olan Vuhan'da gece hayatı normale döndü

33 GÜNDÜR YENİ VAKA YOK

Zira, tüm kulüpler ve kafelerdeki doluluk sokaklara taştı. Dünyanın kalanı için ise hiçbir şey mart ayından bu yana aynı değil. Salgınla mücadele devam ettiğinden, açılamayan işletmeler birer birer kapılarına kilit vurmak zorunda kalıyor. Çin'de 4 bin 512'si Vuhan'ın bağlı olduğu Hubey'de olmak üzere salgında 4 bin 634 kişi öldü. Ülkede üst üste 33 gündür hiç yeni yerli vakaya rastlanmıyor.

Koronavirüsün ilk çıktığı yer olan Vuhan'da gece hayatı normale döndü
Koronavirüsün ilk çıktığı yer olan Vuhan'da gece hayatı normale döndü
Koronavirüsün ilk çıktığı yer olan Vuhan'da gece hayatı normale döndü

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Ölü, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 08:03

Son Dakika Dünya Koronavirüsün ilk çıktığı yer olan Vuhan'da gece hayatı normale döndü - Son Dakika Dünya

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