Koronavirüsün ilk görüldüğü Vuhan kentinde karantina kaldırıldı, binlerce kişi sokaklara akın etti

Covid-19 salgının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan kentinde karantina 76 gün aranın ardından kaldırıldı. Binlerce kişi sokaklara akın ettiView on euronews

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Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti

Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Şu anda 2 koronavirüs var, ikincisi mutasyon ile oluştu