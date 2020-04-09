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Koronavirüsün ilk görüldüğü Vuhan kentinde karantina kaldırıldı, binlerce kişi sokaklara akın etti
6 saat önce
Covid-19 salgının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan kentinde karantina 76 gün aranın ardından kaldırıldı.
Covid-19 salgının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan kentinde karantina 76 gün aranın ardından kaldırıldı. Binlerce kişi sokaklara akın ettiView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:51
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