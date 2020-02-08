Koronavirüsün ilk olarak tespit edildiği Vuhan kenti havadan görüntülendi - Son Dakika

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Koronavirüsün ilk olarak tespit edildiği Vuhan kenti havadan görüntülendi
12 dakika önce
Çin'de her geçen gün etkisini artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, can kaybı 637'ye, virüsten etkilenen sayısı 31 bin 161'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:29 Kaynak: AA
Çin'de her geçen gün etkisini artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, can kaybı 637'ye, virüsten etkilenen sayısı 31 bin 161'e yükseldi. Virüsün ilk olarak tespit edildiği Hubey eyaletine bağlı Vuhan kenti havadan görüntülendi.
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