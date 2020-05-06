Koronavirüsün kurumsal yaşama etkisi - Son Dakika
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Koronavirüsün kurumsal yaşama etkisi

6 saat önce

Koronavirüs, hem iş hem de özel hayatındaki pek çok alışkanlığı değiştirdi.

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Koronavirüs, hem iş hem de özel hayatındaki pek çok alışkanlığı değiştirdi. ISS Türkiye Mükemmellik Merkezi, işe geri dönüş sürecinde ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.


Koronavirüs etkisini azaltsa bile hem iş hem de özel hayatındaki pek çok alışkanlığı şimdiden değiştirdi. Sosyal mesafe artık yaşamın her alanına girerken, iş yerinde alınması gereken tedbirler de kurumsal hayata geri dönüşün konuşulduğu bu günlerde önemini artırdı.ISS Türkiye Mükemmellik Merkezi, işe geri dönüş sürecinde ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.


ISS Türkiye Mükemmellik açıklamayı başlıklar halinde şöyle yaptı:


Ofise giderken alınması gereken önlemler


"Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, ofise gitmeden önce kendinizi biraz dinlemelisiniz. Eğer sağlıklı hissetmiyorsanız ve yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz de varsa zaman kaybetmeden ALO 184'ü aramalısınız. Biz şu anda bu gibi bir durumun olmadığını varsayarak öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanmamanızı öneriyoruz. Eğer bu tür taşıtları kullanmak zorundaysanız sık dokunulan yüzeylerle temas etmekten kaçının. Bu da mümkün değilse, mutlaka ellerinizi dezenfektan veya kolonyayla temizleyin ya da ulaşabilecek durumdaysanız su ve sabunla en az 20 saniye yıkayın. Elbette bu arada ellerinizi ağzınıza, burnunuza ve gözünüze götürmemeye de dikkat edin.


İş yerinde yapılması gerekenler


Ofisten en son ayrıldığınızda şartların bu kadar zor olmadığını biliyoruz. Ancak maalesef geri dönüş, maksimum dikkat isteyen bir süreç olacak. Bu nedenle öncelikle gerekmedikçe asansör kullanmayın. Eğer kullanacaksanız da, düğmelere dirseğinizle veya tek kullanımlık mendille basın. Yoğun saatlerde asansör yerine merdivenleri tercih edin. Bunun yanı sıra elbette 20 saniye kuralı ofise adım attığınız anda da geçerli. Ellerinizi bu süre boyunca detaylı bir şekilde yıkamanız değişmeyecek kurallardan biri. Ayrıca giriş ve çıkışlarda ateş kontrolü yaptırmanız da yine büyük önem taşıyor. Tokalaşmaktan kaçınmanız, uzun süre ellerini yıkamayan çalışma arkadaşınızı uyarmanız ve yüzeylere minimum temas da yine kişisel önlemlere dahil ediliyor.


Ofiste veya toplantıda sosyal mesafe


Kişisel önlemlerimizi aldıysak, toplu alanlarda nasıl davranılacağı konusuna geçebiliriz. Öncelikle bir arada çalışılan ortamların sık sık havalandırılması gerekiyor. Bu süreçte tabii ki topluluk içinde yer almaktan mümkün olduğunca kaçınmalısınız. Ancak yine de zorunlu olarak böyle bir ortamdaysanız, kişilerle aranıza mutlaka iki metre mesafe koyun. Temasın yüksek olduğu bir alanda çalışıyorsanız gözlük, maske ve eldiven gibi KKD'larınızı (Kişisel koruyucu donanım) kullanın. Bir işe başlarken ve işi bitirirken 20 saniye kuralına uyarak ellerinizi yıkayın.


Toplantılar için bir araya gelmek şu aralar pek olası görünmüyor. Bu tür buluşmaları şimdilik sanal şekilde uzaktan gerçekleştirmek mantıklı görülse de, mecburi görüşmelerde tokalaşmaktan ve sarılmaktan mutlaka kaçının. Toplantı gerçekten gerekliyse küçük gruplar halinde yapın ve bitiminde ellerinizi detaylı bir şekilde yıkayın. İmza atmanız gereken durumlarda sadece kendi kaleminizi kullanın. Ayrıca mektup veya kargoları açmadan önce ve açtıktan sonra da yine ellerinizi yıkamanız gerekiyor. Şirketler ise masalara el dezenfektanı koyarak ya da esnek çalışma yerine sabit çalışma sistemini uygulayarak personelin hayatını kolaylaştırabilir. Yüz yüze görüşmelere ise bu süreçte biraz ara verilmeli.


İş yerinde kişisel hijyen nasıl sağlanacak?


Bilindiği üzere çalışanlar en çok öğle yemeği saatinde bir araya geliyorlar. Gün arasında alınan bir nefes gibi de olsa, bu aralar iş yerinde yemek saatlerini herkesin tek başına geçirmesi en mantıklı çözüm. Öncelikle oluşan yemekhane sırasında sosyal mesafe kuralını dikkatli şekilde uygulamalısınız. Bunun yanı sıra yemek yerken araya en az birer sandalye boşluk bırakmak da gerekiyor. Boğazı nemli ve güvende tutmak için yemek saatlerinde sıcak içecekler tercih edebilirsiniz. Suyu ise sebil yerine kapalı şişelerden almanız gerekli. Yemekhane masalarında baharatlık, tuzluk, sürahi vb. olmamalı. Ayrıca yemek öncesi ve sonrası elleri 20 saniye boyunca yıkamak yine değişmez kural.


Toplu kullanılan tuvaletlerin ise virüs yönünden taşıdığı tehlikeyi göz önüne alırsak, iş yerlerinde bu alanın önemi bir kat daha artıyor. Bu noktada şirket yönetimlerinin alacağı önlemler bir adım öne çıkıyor. Sensörlü musluk kullanımı, el yıkama afişleri, kapıyı sürekli açık tutma,yönlendirmeler ve uyarılar, zemine yapıştırılacak sıra bekleme etiketleri, yoğunluk uyarı yazıları, kabinlere konulacak hijyenik mendil ve dezenfektanlar, tuvaletlerin daha kısa aralıklarla temizlenmesi gibi çözümlerle risk azaltılabilir. Bunun yanı sıra klozet kapaklarının kapalı tutulması ve sifonların bu şekilde çekilmesi ile kullanım suyu sistemine ve su depolarına müdahale eden çalışanların mutlaka maske ve eldiven takması da, küçük gibi görünen hayati ayrıntılar haline geliyor.


Kısa süreli molalar tehlike mi arz ediyor?


Ne yazık ki artık iş yerinde sadece bir kahve almak için bile yerinizden kalksanız, hem kendinizin, hem de toplumun sağlığı için bir dizi önleme uymak zorundasınız. Öncelikle içecek otomatlarını kullanmadan önce ellerinizi kesinlikle dezenfekte etmelisiniz. Tek kullanımlık kapaklar, karıştırıcılar ve bardaklar kullanmak da yine molalarda dikkat etmeniz gerekenlerden. Çay, şeker ya da meyve, her ne alacaksanız tamamının paketlenmiş ve açılmamış olmasına özen göstermelisiniz. Sadece kendiniz için içecek almalı ve iki metrelik mesafe kuralına uymalısınız. Mola alanında yakın buluşmalar yapmamalısınız. Aynı zamanda tek kullanımlık bardak yerine kupa kullanıyorsanız da bunları diğerleriyle üst üste yığmamalı, hepsini ayrı tutmalısınız. Bunun yanı sıra iş yerinde sosyalleşmeye olanak sağlayan aktivitelere biraz ara verilmeli. Doğum günü kutlamaları, kahve sohbetleri, kafeteryada yapılan buluşmalar bu süreçte tehlikeli.


Gününüzün eskiye göre bir miktar daha yorucu geçtiğinin farkındayız. Ancak bu durumun geçici olduğunu unutmadan gün sonunda almanız gereken birkaç önlem daha var. Çıkarken yine ellerinizi yıkamanız gerekiyor. Ayrıca işe gelişte olduğu gibi toplu taşıma araçlarını kullanmamanızı öneriyoruz. Bunun yanı sıra sosyal mesafeyi mümkün olduğunca koruyarak iki metrelik uzaklığı sabitlemeniz oldukça önemli. Eve vardığınızda da öncelikle değişmez kural olarak ellerinizi bol su ile 20 saniye yıkayıp üzerinizi değişmeli, duş aldıktan sonra da temiz kıyafetler giymelisiniz. Üniformalarınızı ya da kıyafetlerinizi ise sık sık 60-90 derecede yıkamalısınız". - İSTANBUL

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 12:42 Kaynak: İHA


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