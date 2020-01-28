Koronavirüsün merkez üssü Vuhan, hayalet şehre dönüştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüsün merkez üssü Vuhan, hayalet şehre dönüştü - Son Dakika Dünya

Koronavirüsün merkez üssü Vuhan, hayalet şehre dönüştü

7 saat önce

Çin'de koronavirüs salgınının ilk kez tespit edildiği Vuhan hayalet şehre dönüştü

Koronavirüsün merkez üssü Vuhan, hayalet şehre dönüştü, System.String[]

Ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 100'ün üzerine çıktığı Çin'de halk tedirginlik nedeniyle evlerine kapandı.


Salgının ilk kez tespit edildiği Vuhan adeta hayalet şehre dönüşmüş durumda. Şehirde sokağa çıkan herkese yüz maskesi takma zorunluluğu getirildi. Şehirden çekilen görüntüler hayatın adeta durma noktasına geldiğini gösteriyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de yaşayan Türk vatandaşından, koronavirüsle ilgili korkutan açıklama
İsrailli İstihbarat Subayından koronavirüsle ilgili şoke eden iddia: Virüs, biyolojik silah laboratuvarlarında ortaya çıktı! Mühüre rağmen hasarlı binalara geri döndüler! Ölüme meydan okuyarak yaşıyorlar Yolsuzlukla suçlanan Netanyahu hakkındaki iddianame mahkemeye sunuldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 18:36:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüsün merkez üssü Vuhan, hayalet şehre dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]