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Koronavirüsün merkez üssü Vuhan, hayalet şehre dönüştü
7 saat önce
Çin'de koronavirüs salgınının ilk kez tespit edildiği Vuhan hayalet şehre dönüştü
Ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 100'ün üzerine çıktığı Çin'de halk tedirginlik nedeniyle evlerine kapandı.
Salgının ilk kez tespit edildiği Vuhan adeta hayalet şehre dönüşmüş durumda. Şehirde sokağa çıkan herkese yüz maskesi takma zorunluluğu getirildi. Şehirden çekilen görüntüler hayatın adeta durma noktasına geldiğini gösteriyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:30
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