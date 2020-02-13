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Koronavirüsün merkezi Hubey'de can kaybı bir günde 242 arttı
26 dakika önce
Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının merkez üssü Hubey eyaletinde son 24 saatte can kaybında 242 artış oldu.
Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının merkez üssü Hubey eyaletinde son 24 saatte can kaybında 242 artış oldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:29
Son Dakika Koronavirüs sonrası Türkiye'de üretilen bebek ürünlerine talep arttı Formula 1 Çin Grand Prix'si, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi Çin Büyükelçisi Li: "Geçerli olabilecek ilaç test edildi, ilacın oluşturulması için çalışmalar... Koronavirüs salgınında can kaybı bir günde 242 artarak 1368'e yükseldi