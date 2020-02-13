Koronavirüsün merkezi Hubey'de can kaybı bir günde 242 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Koronavirüsün merkezi Hubey'de can kaybı bir günde 242 arttı - Son Dakika Ekonomi

Koronavirüsün merkezi Hubey'de can kaybı bir günde 242 arttı

26 dakika önce

Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının merkez üssü Hubey eyaletinde son 24 saatte can kaybında 242 artış oldu.

Koronavirüsün merkezi Hubey'de can kaybı bir günde 242 arttı, System.String[]

Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının merkez üssü Hubey eyaletinde son 24 saatte can kaybında 242 artış oldu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:29 
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