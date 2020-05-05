Koronavirüsün mikro RNA'ları incelenecek - Son Dakika
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Koronavirüsün mikro RNA'ları incelenecek

28 dakika önce

Koronavirüsün mikro RNA'ları incelenecekAntalya Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Çocuk Kan ve Genetik Uzmanı Prof. Dr. Duran Canatan, birçok kanser türünün mikro RNA'sını incelediğini hatırlatarak, koronavirüsün de mikro RNA'sını inceleyeceklerini söyledi.

Koronavirüsün mikro RNA'ları incelenecek

Antalya Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Çocuk Kan ve Genetik Uzmanı Prof. Dr. Duran Canatan, birçok kanser türünün mikro RNA'sını incelediğini hatırlatarak, koronavirüsün de mikro RNA'sını inceleyeceklerini söyledi. Bu sayede erken tanı teşhisi yapabileceklerini anlatan Prof. Dr. Canatan, 'Anti mikro RNA'lar üretip kişilerin tedavisinde kullanılabilecek" dedi.

Antalya Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Çocuk Kan ve Genetik Uzmanı Prof. Dr. Duran Canatan, 2016 ile 2019 yılları arasında KOSGEB desteğiyle 'Kanser erken tanısında 'Mikro RNA kitleri' çalışmaları yaptıklarını anlattı. Sağlıklı bireyler ve kanserli hastaların mikro RNA'larını inceleyip karşılaştırma yaptıklarını belirten Prof. Dr. Canatan, akciğer kanserinde 11, meme ve kolon kanserinde 3, prostat, mesane, mide ve karaciğer kanserlerinde 1, pankreas kanserinde de toplam 23 mikro RNA'da biyo-belirteç (Normal biyolojik süreçler, patolojik süreçler veya terapötik bir işleme karşı farmakolojik cevabın göstergesi olabilen, objektif olarak ölçülüp değerlendirilmesi yapılabilen özellik) olarak özgün ve hassas bulgulara rastlandığını söyledi. Yapılan AR-GE çalışması sonuçlarının patent işlemlerinin devam ettiğini aktaran Prof. Dr. Canatan, teknoyatırım projesine başvurarak kit üretimine geçileceğini söyledi.

KORONAVİRÜS İÇİN DE PROJE HAZIRLADI

Koronavirüsle ilgili iki proje hazırladıklarını anlatan Prof. Dr. Duran Canatan, 'Birincisi hastalıktan korunmak ve bireyin hastalığa karşı riskinin olup olmadığını öğrenmek ve erken tanı konulmasını sağlamak. İkincisi hastalığın tedavisi için mikro RNA'ları kullanarak virüsü etkisiz hale getirmek Anti Mikro RNA tedavisi uygulamak. Alt yapımız hazır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK ile görüşerek proje başvurumuzu yapacağız" dedi.

'ÖRNEKLER ALACAĞIZ'

Prof. Dr. Duran Canatan, 'Koronavirüs geçiren ve geçirmeyen kişilerde hangi mikro RNA'lar oluşuyor. Virüs ve mikro RNA ilişkisine bakacağız. Mikro RNA'lar bir taraftan virüsün çoğalmasını engelliyor, diğer taraftan vücudun bağışıklık sistemini artırarak virüsün ortadan kalkmasına yardımcı oluyor. Çalışmalarımızı yapıp, örnekler alacağız" diye konuştu.

KARŞILAŞTIRMA YAPACAK

Hastalığı geçiren kişilerde immunoglobulin G (İnsanlarda serum antikorlarının yaklaşık yüzde 75'ini temsil eden, kan dolaşımında bulunan en yaygın antikor) dediğimiz pozitif antikor oluşuyor. Virüsü geçirmekte olan kişilerde ise immunoglobulin M (omurgalılar tarafından üretilen birkaç antikor izotipinden biri) antikoru oluşuyor. Virüsü geçirmeyen kişilere de bakacağız. Karşılaştırma yapacağız. Dolaysıyla böyle bir çalışma hazırladım. Önümüzdeki günlerde kişilerden kan örnekleri alıp projeyi başlatacağız" dedi.

TEDAVİDE KULLANILABİLECEK

Hangi mikro RNA'ların koronavirüsü etkilediğini belirleyeceklerini anlatan Prof. Dr. Duran Canatan, 'Bazı mikro RNA'lar virüsü engelliyor. Ayrıca ilaca yönelik de çalışacağız. Anti mikro RNA'lar üretip kişilerin tedavisinde kullanılabilecek" diye konuştu.

Koronavirüsün mikro RNA'ları incelenecek

Koronavirüs, Genetik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 05:59 Kaynak: DHA


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