Koronavirüsün "mutlu oksijen yetmezliği" belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüsün 'mutlu oksijen yetmezliği' belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor - Son Dakika Dünya

Koronavirüsün "mutlu oksijen yetmezliği" belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor

58 dakika önce

ABD'de bazı uzmanlar, koronavirüs hastalarında "mutlu oksijen yetmezliği" adı verilen bir durumun gözlemlendiğini açıkladı. Bu belirtiye sahip hastalar, kandaki oksijen doygunluk seviyesi kötü olmasına rağmen sağlıklı görünüyor. New Yorklu doktor Reuben Strayer, koronavirüs hastalarının bu durumuna şaşırdığını itiraf etti.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle en fazla can kaybının kayda geçtiği ülke olan ABD'de, Kovid-19 hastalarında "mutlu oksijen yetmezliği" adı verilen bir belirti ortaya çıktı. Bu belirtiye sahip hastalar, kandaki oksijen doygunluk seviyesi kötü olmasına rağmen sağlıklı görünüyor.

HASTALAR KENDİLERİNİ İYİ HİSSEDİYOR

Bazı Kovid-19 hastalarında "mutlu oksijen yetmezliği" adı verilen, göstergeler kötü olmasına rağmen hastaların kendini iyi hissettiği durumun gözlemlendiği belirtildi.

New Yorklu doktor Reuben Strayer, Sciencemag'a açıklamasında, "Monitörde gördüğümüz ile hastanın nasıl göründüğü arasında büyük bir uyumsuzluk görüyoruz" dedi. Doktor, Kovid-19 hastalarının bu özelliğine şaşırdığını itiraf etti.

DOYGUNLUK SEVİYESİ DÜŞMESİNE RAĞMEN HASTALAR SAĞLIKLI GÖRÜNEBİLİYOR

Sao Paulolu göğüs hastalıkları uzmanı Elnara Marcia Negri de sağlıklı insanların kanındaki oksijen doygunluk seviyesinin en az yüzde 95 olduğunu hatırlatarak Kovid-19 hastalarında bu seviyenin yüzde 80, 79 ve hatta 50'lere düşmesine rağmen onların sağlıklı görünebildiğini söyledi.

Koronavirüsün mutlu oksijen yetmezliği belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 12:30 


Son Dakika

Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de "katil arı" paniği: İnsanları öldürebiliyor Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindim sisteminde de çoğalabiliyor Dün koronavirüsten 47 kişinin hayatını kaybettiği İran'da bugünkü can kaybı 74 oldu İran'dan koronavirüs açıklaması: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı Kim Jong-un geri döndü, "kötürüm kaldı" diyen firari vekil özür diledi Trump: Ülkede, koronavirüs kaynaklı 80 ila 90 bin ölüm tahmin ediyoruz ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti Virüsün Avrupa'daki merkez üssünde 2 ay sonra ilk: Caddeler dolup taştı
YÖK, üniversite tercihlerinde baraj puanını düşürdü, TYT sınavının süresini uzatttı YÖK, üniversite tercihlerinde baraj puanını düşürdü, TYT sınavının süresini uzatttı         
00:42
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı         
00:17
Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı         
00:03
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı         
23:55
ABD'nin umut bağladığı korona ilacı Remdesivir'e Dünya Sağlık Örgütü'nden yeşil ışık ABD'nin umut bağladığı korona ilacı Remdesivir'e Dünya Sağlık Örgütü'nden yeşil ışık         
23:42
Meral Akşener, YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi: 2 milyon genç yok sayıldı Meral Akşener, YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi: 2 milyon genç yok sayıldı         
23:42
Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım         
23:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı         
23:30
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti         
23:09
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak         
23:08
Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı         
22:57
Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı         
22:40
Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor         
22:34
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar uzatıldı Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar uzatıldı         
22:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe imalarıyla ilgili CHP'lilere çok sert tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe imalarıyla ilgili CHP'lilere çok sert tepki gösterdi         
22:25
Pınar Altuğ çok sert çıktı: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım Pınar Altuğ çok sert çıktı: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım         
22:20
Bebeğinin boğazına bıçak dayayan baba tutuklandı Bebeğinin boğazına bıçak dayayan baba tutuklandı         
22:05
Normalleşme adımlarıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ilk değerlendirme: Virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz Normalleşme adımlarıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ilk değerlendirme: Virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz         
21:57
İran'dan koronavirüs açıklaması: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz İran'dan koronavirüs açıklaması: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz         
21:56
Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile yeniden evleniyor Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile yeniden evleniyor         
21:52
AVM ve berberler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verecek AVM ve berberler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verecek         
21:50
Fenerbahçe'den Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'ya 4 yıllık sözleşme Fenerbahçe'den Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'ya 4 yıllık sözleşme         
21:33
Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı         
21:31
İspanya La Liga'da kalan maçların haziran ayında oynanması gündemde İspanya La Liga'da kalan maçların haziran ayında oynanması gündemde         
21:19
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de her öğrenci kendi okulunda sınava girecek Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de her öğrenci kendi okulunda sınava girecek         
21:08
65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu         
20:57
Hertha Berlin koronavirüs kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya ceza verdi Hertha Berlin koronavirüs kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya ceza verdi         
20:51
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti         
20:37
Son Dakika: Türkiye'de 4 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 64 artarak 3 bin 461'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 4 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 64 artarak 3 bin 461'e yükseldi         
20:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2020 01:29:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüsün "mutlu oksijen yetmezliği" belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]