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Koronavirüsün nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
6 saat önce
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi.
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi. ABD'deki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) koronavirüsün (Covid-19) insan hücrelerindeki yayılışını mikroskopla görüntüledi. ABD'de koronavirüs tespit edilen bir hastadan alınan hücreler laboratuvar ortamında incelendi. NIAID'in paylaştığı fotoğraflarda, koronavirüsün hücrelerde yayılışı elektron mikroskobu ile görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:23 Kaynak: DHA
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