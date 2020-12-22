Koronavirüsün ortaya çıktığı iddia edilen laboratuvarın sorumlusu: Ziyarete açığız - Son Dakika

Koronavirüsün ortaya çıktığı iddia edilen laboratuvarın sorumlusu: Ziyarete açığız

22.12.2020 22:34
Koronavirüsün ortaya çıktığı iddia edilen laboratuvarın sorumlusu: Ziyarete açığız, System.String[]

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19) salgınında virüsün Vuhan'daki Viroloji Laboratuvarı'ndan yayıldığı iddialarına laboratuvar sorumlusu Prof. Shi Zhengli'den yanıt geldi.

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19) salgınında virüsün Vuhan'daki Viroloji Laboratuvarı'ndan yayıldığı iddialarına laboratuvar sorumlusu Prof. Shi Zhengli'den yanıt geldi. Zhengli, "Ziyarete açığız" dedi.

Dünya genelinde 78 milyondan fazla insanın yakalandığı ve 1 milyon 700 binden fazla insanın yaşamını yitirmesine neden olan koronavirüsün Vuhan'daki bir laboratuvarda üretildiğini dair çok sayıda iddia ortaya atılmıştı. Söz konusu Vuhan Viroloji Laboratuvarı'nın sorumlusu Prof. Shi Zhengli, BBC'ye yaptığı açıklamada, iddiaların yanlış olduğunu kanıtlamak adına her zaman ziyarete açık olduklarını ifade etti.

DSÖ HEYETİNE LABORATUVARA GİRİŞ İZNİ VERİLECEK Mİ?Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) bir heyetin gelecek ay Vuhan'ı ziyaret etmesinin beklendiği ifade edildi. Söz konusu ziyaret kapsamında DSÖ heyetine laboratuvara giriş izni verilip verilmeyeceğinin ise bilinmediği, ancak heyetin Vuhan'daki hayvan pazarını ziyaret etmelerinin planlandığı aktarıldı."BUNLAR ZHENGLİ'NİN KİŞİSEL FİKİRLERİ"

Prof. Shi Zhengli'nin BBC'ye yaptığı "Ziyarete açığız" açıklamasına rağmen, Vuhan Viroloji Laboratuvarı'nın basın bürosundan yapılan açıklamada, Zhengli'nin açıklamalarının kişisel görüşlerini ifade ettiği, yanıtların kurum tarafından onaylanmadığı belirtildi.


Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Koronavirüsün ortaya çıktığı iddia edilen laboratuvarın sorumlusu: Ziyarete açığız - Son Dakika Dünya


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