Koronavirüsün son bulması için Eyüpsultan Camii'nden dua sesi yükseldi - Son Dakika

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Koronavirüsün son bulması için Eyüpsultan Camii'nden dua sesi yükseldi
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs "kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla" yatsı namazının ardından İstanbul Eyüpsultan Camii'nden dua okundu.
Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs "kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla" yatsı namazının ardından İstanbul Eyüpsultan Camii'nden dua okundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:38 Kaynak: AA
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