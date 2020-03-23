Koronavirüsün son bulması için Fatih Camii'nden dua sesi yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüsün son bulması için Fatih Camii'nden dua sesi yükseldi - Son Dakika

Koronavirüsün son bulması için Fatih Camii'nden dua sesi yükseldi

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs "kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla" yatsı namazının ardından İstanbul Fatih Camii'nden dua okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs "kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla" yatsı namazının ardından İstanbul Fatih Camii'nden dua okundu.

Koronavirüsün son bulması için Fatih Camii'nden dua sesi yükseldi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Fatih Camii, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:06 Kaynak: AA

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