Son Dakika › Ekonomi › Koronavirüsün ticari etkilerine karşı tampon bölge önlemi - Son Dakika Ekonomi
Koronavirüsün ticari etkilerine karşı tampon bölge önlemi
10 dakika önce
Türkiye'nin koronavirüs salgını nedeniyle Irak ve İran sınır kapılarını kapatması ile ticarette sıkıntı yaşandığını kaydeden AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, ilişkilerin sürebilmesi konusunda Ticaret Bakanlığı'yla 'tampon lojistik bölgeler' kurulması için çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.
Türkiye'nin koronavirüs salgını nedeniyle Irak ve İran sınır kapılarını kapatması ile ticarette sıkıntı yaşandığını kaydeden AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, ilişkilerin sürebilmesi konusunda Ticaret Bakanlığı'yla 'tampon lojistik bölgeler' kurulması için çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:54
Son Dakika Göçmenleri öldüren Yunan polisinden PKK'lıya koruma ABD'li senatör, NATO'dan Türkiye'ye destek talep etti İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle tüm spor faaliyetleri durduruldu. Halkbank'tan emeklilere 750 liraya varan promosyon ödemesi