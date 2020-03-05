Koronavirüsün ticari etkilerine karşı tampon bölge önlemi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Koronavirüsün ticari etkilerine karşı tampon bölge önlemi - Son Dakika Ekonomi

Koronavirüsün ticari etkilerine karşı tampon bölge önlemi

10 dakika önce

Türkiye'nin koronavirüs salgını nedeniyle Irak ve İran sınır kapılarını kapatması ile ticarette sıkıntı yaşandığını kaydeden AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, ilişkilerin sürebilmesi konusunda Ticaret Bakanlığı'yla 'tampon lojistik bölgeler' kurulması için çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

Koronavirüsün ticari etkilerine karşı tampon bölge önlemi, System.String[]

Türkiye'nin koronavirüs salgını nedeniyle Irak ve İran sınır kapılarını kapatması ile ticarette sıkıntı yaşandığını kaydeden AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, ilişkilerin sürebilmesi konusunda Ticaret Bakanlığı'yla 'tampon lojistik bölgeler' kurulması için çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

Hayri Uğur, Türkiye, İran, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:54 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Göçmenleri öldüren Yunan polisinden PKK'lıya koruma
ABD'li senatör, NATO'dan Türkiye'ye destek talep etti İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle tüm spor faaliyetleri durduruldu. Halkbank'tan emeklilere 750 liraya varan promosyon ödemesi

Son Dakika Haberleri
10:04 Karslı Tazegül
09:54 Nilperi Şahinkaya yeni hayatını bekliyor
10:04 Survivor'ın 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Mert bir anda yere yığıldı
08:58 Can Yaman'ın ifadesi ortaya çıktı
08:50 Kalp krizi geçiren oyuncu Levent Can, yoğun bakıma kaldırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 11:04:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüsün ticari etkilerine karşı tampon bölge önlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]