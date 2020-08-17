Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber - Son Dakika

Koronavirüs salgınında 1 Haziran'da normalleşmeye geçen ve vaka sayısı hızla artan ülkemizde bazı yeni tedbirler alındı. Sık sık maske ve mesafe uyarısının yapıldığı salgının seyriyle ilgili değerlendirmede bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir iyi, bir kötü haber verdi.

Günlük koronavirüs verilerini açıkladığı mesajında, "11 Marttan bu yana, tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor Ağır Hasta sayısını artıyor." dedi.

TOPLAM HASTA SAYISI 250 BİNİ AŞTI

Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nun 17 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilerine göre; 1233 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 22 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 996'ya, toplam vaka sayısı ise 250 bin 542'ye yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 231 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1002 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 231 bin 971'a yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 800 bin 88, ağır hasta sayısı 686, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5 oldu.