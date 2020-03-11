Koronavirüsün vurduğu Vuhan'da hayat normale dönüyor, devlet bazı dükkanların açılmasına izin verdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüsün vurduğu Vuhan'da hayat normale dönüyor, devlet bazı dükkanların açılmasına izin verdi - Son Dakika Dünya

Koronavirüsün vurduğu Vuhan'da hayat normale dönüyor, devlet bazı dükkanların açılmasına izin verdi

6 saat önce

Koronavirüsün vurduğu Vuhan'da hayat normale dönüyor, devlet bazı dükkanların açılmasına izin verdi. Geçtiğimiz salı günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping şehri ziyaret etmişti.

Koronavirüsün vurduğu Vuhan'da hayat normale dönüyor, devlet bazı dükkanların açılmasına izin verdi, System.String[]

Ölümcül Covid 19 virüsünün dünyaya yayıldığı yer olan Çin'in Vuhan şehri ve Hubei eyaletinde alınan sıkı önlemlerden sonra vaka sayısının azalması sebebiyle bazı iş yerleri ve dükkanların açılmasına izin verildi.


Yaklaşık 2 ay boyunca karantinada kalan ve sokağa çıkma yasağı uygulanan bölgede bugüne kadar 3 binden fazla kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmişti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Hubei, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 
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