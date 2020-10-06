Koronavirüsün yayılmasında aile içi bulaş ilk sırada - Son Dakika

Koronavirüsün yayılmasında aile içi bulaş ilk sırada

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Anestezi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Coşar, yoğun bakımdaki koronavirüs hastalarının büyük bölümünün aile içi bulaş yoluyla hastalığı kaptığını açıkladı.

Koronavirüsün yayılmasında aile içi bulaş ilk sırada, System.String[]

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Anestezi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Coşar, yoğun bakımdaki koronavirüs hastalarının büyük bölümünün aile içi bulaş yoluyla hastalığı kaptığını açıkladı. Prof. Dr. Coşar, "Gençler kafe, restoran gibi mekanlarda daha fazla oturduğu, yani sosyal hayatta aktif oldukları için virüsü evlere taşıma ve evlerde de aile içi bulaşa ciddi bir şekilde neden olduklarını düşünüyoruz. Aile içi bulaş Türkiye'de ciddi oranda" dedi.

Prof. Dr. Ahmet Coşar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Covid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde mart ayından bu yana yaklaşık 300 hastaya baktıklarını ve şu anda 43 yoğun bakım yatağından hepsinin dolu olduğunu söyledi. Prof. Dr. Coşar, koronavirüsün tabiatı gereği toplu yaşam alanlarında bulaş riskinin çok fazla olduğunu ifade ederek, "Özellikle pandemi döneminde idari kısıtlamalar nedeniyle toplu yaşam yerlerindeki kısıtlamaların sonucu da özellikle aile içi bulaşlar önemli bir noktaya ulaştı. Bunun yanında özellikle kafeler, sinemalar, yemek salonları gibi toplu yaşam alanlarında; daha doğrusu gençler kafe, restoran gibi mekanlarda daha fazla oturduğu, yani sosyal hayatta aktif oldukları için virüsü evlere taşıma ve evlerde de aile içi bulaşa ciddi bir şekilde neden olduklarını düşünüyoruz. Aile içi bulaş Türkiye'de ciddi oranda. Bundan sonra da toplu yaşam alanları; eğlence yerleri, kafeler bunlar da ciddi oranda bu bulaş için kaynaklık etmekteler" diye konuştu.

'GENÇLER, TAŞIYICI FONKSİYONU GÖRÜYOR'Prof. Dr. Coşar, genç kesimin maskeyi bazen ihmal edebildiğine dikkat çekerek, "Toplumda sanki Covid-19 ileri yaş hastalığıymış gibi bir hava oluştuğu için bazen maskelerini rahatça çıkarabiliyorlar ya da bazen maskelerini usulüne uygun takmamaktalar. ve ayrıca oralarda yan yana saatlerce iç içe oturup sohbet ediyorlar. Durum böyle olunca bu kendilerinde bir hastalık yapmasa da taşıyıcı fonksiyonu görüyorlar. ve bunlar evlerine gittiklerinde diğer aile bireylerine; özellikle evin büyüklerine, ananelere, babaannelerine bulaştırıyorlar. O nedenle şu anda bunda kafelerin çok ciddi bir şekilde endirekt olmasa da direkt olarak ciddi bir rolü olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. 'TEMİZLİK GİDERİMİZ YÜZDE 50 ARTTI'

Öte yandan kafe işletmecileri ise koronavirüse karşı tüm önlemlerini aldıklarını söyledi. Kızılay'da kafe işletmeciliği yapan Savaş Orhangazi, "Biz müşterilerimize mekanın girişinde ilk olarak ateş ölçümü yapıyoruz. Aynı zamanda dezenfektanı da girişe koyduk. Ayrıca müşterimiz kalktıktan hemen sonra hijyen kuralları kapsamında masalarımızı iyice dezenfekte edip temizliyoruz. Tek seferlik ve kullanımlık kağıt menü kullanıyoruz. Özellikle bu dönemde lavabolar çok tehlikeli. Buraları saat başı temizliyoruz. İşlerimiz şuan normale göre yüzde 40 olarak devam ederken bizim temizlik giderimiz pandemi öncesi temizlik giderimizin yüzde 50 fazlasına çıktı. Bunun nedeni ise yaptığımız temizlik ve hijyen" diye konuştu.

Koronavirüsün yayılmasında aile içi bulaş ilk sırada
Koronavirüsün yayılmasında aile içi bulaş ilk sırada
Koronavirüsün yayılmasında aile içi bulaş ilk sırada
Koronavirüsün yayılmasında aile içi bulaş ilk sırada
Koronavirüsün yayılmasında aile içi bulaş ilk sırada
Koronavirüsün yayılmasında aile içi bulaş ilk sırada

Ahmet Coşar, Yoğun Bakım, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 10:34 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüsün yayılmasında aile içi bulaş ilk sırada - Son Dakika

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