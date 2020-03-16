Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin - Son Dakika

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye'ye de sıçradı. 100'den fazla ülkede görülen ve 6 bine yakın insanın ölümüne sebep olan salgın, vatandaşları tedirgin ediyor.

Salgının bedelini ağır ödeyen ülkelerin, vakti zamanında gerekli önlemleri almadığını ifade eden vatandaşlar, Twitter'da harekete geçerek sokağa çıkma yasağının gelmesi yönünde çağrıda bulundu.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELSİN"

#sokağacıkmayasağı etiketi altında fikirlerini beyan eden vatandaşlar, söz konusu etiketi Türkiye gündeminde birinci sıraya soktu.

Salgının öldürücü etkisinden endişe eden vatandaşlar, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla seslerini duyurmaya çalıştı. Bir kullanıcı "Parayı tekrar kazanabilirsiniz, ölen canları geri getiremezsiniz" derken bir diğer kullanıcı ise radikal önlemlerin can kaybı yaşanmadan önce alınması gerektiği görüşünü bildirdi.

İşte sosyal medyada gelen tepkilerden bazıları:

TÜRKİYE'NİN ÖNLEMLERİ

Türkiye, ilk kez geçtiğimiz hafta görülen kovid-19 vakasının ardından bir dizi kararlar aldı. Sağlık Bakanlığının ilgili diğer mercilerle koordine bir şekilde yaptığı çalışmalarda; okulların tatil edilmesi, spor müsabakalarının seyircisiz oynanması, gece kulübü-disko gibi eğlence mekanlarının faaliyetlerinin durdurulması, ALO 184 hattının kovid-19 vakalarına ayrılması şeklinde bir dizi kararlar alındı.

BAKAN KOCA: VAKA SAYISI 18

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de 12 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini belirterek, toplam vaka sayısının 18'e yükseldiğini ifade etti.

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