Koronavirüsüne karşı 360 derece önlem - Son Dakika
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Koronavirüsüne karşı 360 derece önlem

7 saat önce

Enerya; çalışanlarının müşterilerinin ve bütün ofislerininin, müşteri hizmet noktalarında ve çağrı merkezlerinde dezenfektasyon çalışmalarını sıklaştırdığını açıkladı.

Koronavirüsüne karşı 360 derece önlem, System.String[]

Enerya; çalışanlarının müşterilerinin ve bütün ofislerininin, müşteri hizmet noktalarında ve çağrı merkezlerinde dezenfektasyon çalışmalarını sıklaştırdığını açıkladı. Ayrıca şirket, yaşanabilecek her duruma karşın, abonelerini zor durumda bırakmayacak ve operasyonlarını devam ettirmelerini sağlayacak süreklilik planlarını da hazırladığını bildirdi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'un etkilerinin Türkiye'de de görülmesiyle beraber Enerya, bütün ofislerinde, müşteri hizmet noktalarında, saha operasyonunda ve çağrı merkezlerinde dezenfektasyon çalışmalarına hız verdi ve saha çalışanları için önlemlerini sıklaştırdığını açıkladı. Şirket bu bilinçle, profesyonel ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalarda, insan sağlığına zarar vermeyen ürünler kullanılarak dezenfektasyon çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor.


Şirketten yapılan bilgilendirmede; bütün ofislerinde, müşteri hizmet noktalarında, saha operasyonunda ve çağrı merkezlerinde çalışanlarının bir arada bulunduğu çalışma/ofis alanlarına, yemekhanelere ve ofislere el dezenfektanları yerleştiren Enerya, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararlara istinaden son 14 gün içerisinde yasaklanan ülkelere tüm yurt dışı seyahatlerini iptal etti. Ayrıca şirket, ülkelere seyahat gerektiren zaruri bir durum söz konusu olduğunda, çalışanların seyahat programlarını Enerya İnsan Kaynakları'na önceden bildirmesini istediğini bildirdi. Bunun yanı sıra, çalışanları ya da ailesinde hastalık belirtisi oluşması halinde, bireysel yurt dışı seyahatlerinden sonra ve kalabalık etkinliklere katılım sonrası 14 gün boyunca idari izinli sayılması yönünde karar alındığını açıkladı.


Öte yandan şirket, operasyonu olduğu tüm illerdeki çalışanlarına kişisel Kovid-19'dan korunma yollarının anlatıldığı ilgili sunumlar yaparken, ortak alanlara bilgilendirici ve hatırlatıcı posterler yerleştirdi. Tüm bunların yanı sıra tek kullanımlık eldivenler, galoşlar ve manometre kullanan ekipler için yine tek kullanımlık ağızlık dağıtımı gerçekleştiriyor. Resmi açıklamanın ardından çalışanlarına yönelik verilen uzaktan eğitimlerin sıklığını da artıran şirket tarafından, müşterilerinin bir arada bulunduğu tüm ofis ve müşteri hizmet noktalarındaki vezne gibi alanlara el dezenfektanları yerleştirmenin ötesinde, çalışanlarının ve abonelerinin sıklıkla temas ettikleri vezne bankolarını ve sabit kalemleri profesyonel ekiplerce insan sağlına zarar vermeyen kimyasallarla sık sık dezenfekte ediliyor.


Olası bir salgın durumunda resmi mercilerin talimatları ve yönlendirmeleri doğrultusunda çalışanlarının ve abonelerinin sağlığını riske atmayacak şekilde hareket edeceğini açıklayan Enerya, evden çalışma (Home Office) sistemi gibi çeşitli çözümler ile çalışanlarını güvende tutmak için tüm hazırlıkların devam ettiğini bildirdi. Ayrıca Enerya, 16 Mart 2020 Pazartesi gününden başlayarak, 19 Mart Perşembe gününe kadar kademeli olarak uzaktan çalışma yetkinliklerini test etmek amacıyla çalışanlarını 'evde, ofiste ve sahada' görev yapacak şekilde belirlediğini açıkladı.


Şirket bu süreçte Sağlık Bakanlığı'nın ve EPDK'nın alacağı tüm kararları yakından takip edeceğini ve uyacağını kaydederek, yaşanabilecek her duruma karşın, abonelerini zor durumda bırakmayacak ve operasyonlarını devam ettirmelerini sağlayacak süreklilik planlarını hazırladığını da bildirdi.


Yapılan bilgilendirmede alınan diğer önlemler ise şöyle sıralandı:


Yurt içi ve yurt dışında bütün gelişmeleri takip etmek ve gereken kararları hızlıca alıp uygulamak amacıyla bir 'komite' kuruldu.


Vardiyalı ve evden çalışma olasılığına karşılık tüm teknik altyapı planlaması yapıldı.


Çalışanların zorunlu haller dışında yurt içi ve yurt dışı seyahatleri iptal edildi.


İştirakler ve bölümlerimiz arasındaki koordinasyonun mümkün olduğunca ve öncelikle uzaktan erişim (telefon, telekonferans, video konferans vb yöntemler) ile gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.


Zorunlu haller nedeni ile yapılması gereken şehirlerarası iş seyahatlerinde toplu taşıma yerine, bireysel araçların tercih edilmesi beyanında bulunuldu.


Toplu taşıma ile ofise ulaşan tüm çalışanlar için özel ulaşım planlaması yapıldı. Hiçbir Enerya çalışanının toplu taşıma ile ofise gelmemesi yönünde karar alındı. - İSTANBUL

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:35 Kaynak: İHA

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