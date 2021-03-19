Koronaya inat minibüsten 28 kişi çıktı - Son Dakika

Koronaya inat minibüsten 28 kişi çıktı

19.03.2021 13:19

Koronaya inat minibüsten 28 kişi çıktı Bursa'da ayakta taşıdığı yolcuları açık olan kapısından dışarı taşar vaziyette seyreden minibüsü zabıta ekipleri affetmedi.

Koronaya inat minibüsten 28 kişi çıktı

BURSA - Bursa'da ayakta taşıdığı yolcuları açık olan kapısından dışarı taşar vaziyette seyreden minibüsü zabıta ekipleri affetmedi. Minibüsten 28 kişi çıkınca ekipler de şaşırdı.

Görüntülerin duyarlı bir vatandaş tarafından kaydedilmesinin ardından harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri kurallara uymayan minibüsü durağında bulup 854 lira para cezası kesti.

Bursa'da Santral Garaj - Cumalıkızık arası yolcu taşıyan 16 M plakalı hatlı minibüsün sürücüsü korona virüs pandemisine rağmen kurallara uymayıp minibüsüne normal kapasitesinin yaklaşık iki katı yolcu aldı. Minibüsün içerisinde ayakta bile kendilerine yer bulamayan 3 yolcu minibüsün açık olan kapısından dışarıya taştı. Sadece tek elleriyle tutunup vücutları minibüsün dışarısında mecburi yolculuk yapan yolcular da kurallara uymadı. Sürücü yolcuların canını hiçe sayıp bir süre bu şekilde devam etti. O anlar minibüsü takip eden bir başka sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerin zabıtaya ulaşmasının ardından ekipler harekete geçti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 16 M plakalı minibüsü Cumalıkızık Minibüs durağında park edilmiş halde buldu. Ekipler sürücüye 'Trafiği tehlikeye sokmak ve haddinden fazla yolcu taşımak' suçlarından 854 lira para cezası kesti.

Bursa'da zabıtanın yanısıra polis ekipleri de hemen hemen her gün şehrin önemli noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini yürütüyor.

Koronaya inat minibüsten 28 kişi çıktı
Koronaya inat minibüsten 28 kişi çıktı
Koronaya inat minibüsten 28 kişi çıktı
Koronaya inat minibüsten 28 kişi çıktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Para Cezası, Zabıta, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Koronaya inat minibüsten 28 kişi çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, Real Madrid'le sözleşmesi bitecek Marcelo'yu kadrosuna katmak istiyor Son sözü Danıştay söyledi! Öğretim üyesi doktorlar muayenehane açabilecek Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş Dalaman'a gelen ilk Rus turist kafilesi çiçek ve lokumla karşılandı Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı Türk futbolunun 4 büyük kulübü ve Bankalar Birliği 9 yıllık yapılandırma anlaşmasını imzalayacak Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı Son umut! Siverek'te vatandaşlar el ele verdi, kayıp gençleri arıyor
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e "Katil" diyen ABD Başkanı Biden'la ilgili açıklama: Bu ifade devlet başkanına yakışmadı         
14:02
Gürcistan'da AstraZeneca aşısı uygulanan hemşire hayatını kaybetti Gürcistan'da AstraZeneca aşısı uygulanan hemşire hayatını kaybetti         
13:35
Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor         
13:12
İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor         
12:53
6 yıldır firari olan 6 yıldır firari olan "Binbir surat Cemile" saklandığı gardıropta yakayı ele verdi         
12:46
İran tavuğundan 'paskalya yumurtası' üretiyor! Tanesi 7 liradan kapış kapış satılıyor İran tavuğundan 'paskalya yumurtası' üretiyor! Tanesi 7 liradan kapış kapış satılıyor         
12:30
Son Dakika! Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizlerinden vazgeçilecek, anapara borçlarına 18 ay taksit yapılacak Son Dakika! Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizlerinden vazgeçilecek, anapara borçlarına 18 ay taksit yapılacak         
12:22
Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi         
12:11
Bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak Bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak         
11:25
Türkiye'nin en pahalı mahallesinde imar durduruldu, milyon dolarlık projeler askıya alındı Türkiye'nin en pahalı mahallesinde imar durduruldu, milyon dolarlık projeler askıya alındı         
11:13
Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın         
11:11
İkinci el otomobildeki taksit düzenlemesi, piyasayı hareketlendirdi İkinci el otomobildeki taksit düzenlemesi, piyasayı hareketlendirdi         
11:06
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi         
10:20
Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup 4'üncü kattan atlamışlardı! Genç kız zorla amcasının oğluyla nişanlandırılmış Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup 4'üncü kattan atlamışlardı! Genç kız zorla amcasının oğluyla nişanlandırılmış         
10:04
Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti         
09:53
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 14:16:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronaya inat minibüsten 28 kişi çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei