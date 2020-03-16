Koronaya karşı aşı geliştirme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Koronaya karşı aşı geliştirme çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Korona virüs dünya genelinde yayılmaya devam ediyor.

Korona virüs dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Yüzden fazla ülkede görülen salgın ile ilgili pek çok ülke sıkı tedbirler almış durumda. Bu önlemler kapsamında pek çok aşı geliştirildi, hala deneme aşamasında. Umut verici son haber ABD'den geldi. Geliştirilen bir Covid-19 aşısının, bugün ilk kez Washington eyaletinde test ediliyor. Ulusal Sağlık Enstitülerince fonlanan aşı testi Sağlık Araştırma Enstitüsünde yapılacak.

Testin 45 yaşındaki sağlıklı bir kişiye uygulanacağını aktaran yetkililer, bu kişiye virüs bulaşma riskinin bulunmadığını ve testin sadece aşının yan etkilerini belirleyeceğini aktardı. Öte yandan Almanya Sağlık Bakanlığına bağlı bir enstitü de korona virüsüne karşı aşı geliştirmeye çalışıyor. ABD başkanı Trump'ın çalışanları ABD'ye çekerek ülkesine özel aşıya ikna etmek için girişimde bulunduğu iddia edildi. Şirket ise satın alınma iddialarını yalanladı.

(İHA)

Koronaya karşı aşı geliştirme çalışmaları sürüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:20 Kaynak: İHA
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