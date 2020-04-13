Koronaya karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronaya karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin - Son Dakika

Koronaya karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin

6 saat önce

İç Hastalıkları ve Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Dr. Çiğdem Arslantürk, "Bağışıklık sisteminiz etkin bir şekilde çalışıyorsa korona virüs dahil bütün viral enfeksiyonlara karşı daha dirençli olur, hastalığa yakalansanız bile çok hafif semptomlarla atlatabilirsiniz" dedi.

Koronaya karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin, System.String[]

İç Hastalıkları ve Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Dr. Çiğdem Arslantürk, "Bağışıklık sisteminiz etkin bir şekilde çalışıyorsa korona virüs dahil bütün viral enfeksiyonlara karşı daha dirençli olur, hastalığa yakalansanız bile çok hafif semptomlarla atlatabilirsiniz" dedi.


Dr. Arslantürk, yaptığı açıklamada, korona virüsün (Kovid-19) 2019 Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ilk defa tespit edilen bir virüs olduğunu hatırlatarak, korona virüsün hayvanlarda ve insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesi olduğunu söyledi. İnsanlarda birkaç korona virüsün soğuk algınlığından Ortadoğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğunu belirten Dr. Arslantürk, "Hepimiz artık en yaygın belirtilerin öksürük, ateş, yorgunluk, nefes almada zorluk olduğunu biliyoruz. Bunların dışında çok ağır solunum yetmezliği olabileceği gibi hiçbir semptom vermeyen vakalarda olabilmektedir. Damlacık yoluyla bulaşan bu virüsün özellikle semptomsuz hastalardan yayılma ihtimali yüksektir. Siz belki hasta olmuyorsunuz ama hipertansiyon, diyabet, KOAH, kanser gibi kronik hastalığı olan biriyle temas ettiğinizde o kişinin ölümüne sebep olabiliyorsunuz. Karşımızda sinsi, görünmez bulaştırıcılığı çok yüksek bir düşman var. Bu yüzden hepimizin sosyal mesafeye dikkat etmesi, ev karantinasına uyması gerekmektedir. Maske kullanımı da çok önemlidir" diye konuştu.


Korona virüse karşı elimizdeki en önemli silahın bağışıklık sistemimiz olduğunu ifade eden Dr. Arslantürk, "Bağışıklık sisteminiz etkin bir şekilde çalışıyorsa korona virüs dahil bütün viral enfeksiyonlara karşı daha dirençli olur, hastalığa yakalansanız bile çok hafif semptomlarla atlatabilirsiniz" dedi.


Dr. Çiğdem Arslantürk, bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek için şu önerilerde bulundu:


"Beslenme modelinizi değiştirin: Karbonhidrat ağırlıklı beslenmeden uzak durulmalı. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenilmeli, rafine şeker ve paketlenmiş, katkı maddeli gıdalardan şiddetle kaçınılmalıdır. Özellikle sarımsaktaki allisin, soğan ve rezenedeki quersetin, lahana ve ıspanaktaki kaempferol, zencefil, zerdeçal, turunçgillerdeki naringenin, zeytindeki oleuropein, zeytinyağı, kekik, yeşil çaydaki kateşin, dereotu gibi antiviral olarak etkinliği kanıtlanmış besinleri bolca tüketmek gerekmektedir. Bunların yanısıra bol su tüketilmelidir. Sigaradan uzak durulmalıdır.


Uykunuza dikkat edin: Uykumuzda salınan melatonin bilinen en kuvvetli antioksidandır. Melatonin salgınız kaliteli uyku uyumadığınızda azalır ve bu da bağışıklık sisteminizi olumsuz etkiler. En az günde 7-8 saat ışık almayan ve cep telefonu gibi elektronik cihazlardan uzak, sessiz bir odada uyumaya özen gösterin.


Vitamin ve mineral takviyelerinden yaralanın: Hekim önerisiyle C vitamini ester formu olan 500-1000 mg/gün, çinko pikolinat formu 30 mg/gün ve D vitamini 100 IU/kg/gün, balık yağı DHA/EPA oranı yüksek en az 1200 mg/gün takviyeleri alınabilir. Bunların dışında karamürver, beta glukan, probiyotik kullanılabilir.


Stres yönetimini iyi yapabilmek: Bu süreç hepimizin kaygı düzeyini arttırmakta. Kaygı, depresyon bağışıklık sistemimizin baş düşmanlarıdır. Bunları yönetebilmek için egzersiz, nefes terapisi gibi serotonin düzeyimizi arttıracak aktivitelerde bulunmak önerilebilir.


Tamamlayıcı tıp yöntemlerinden faydalanmak: Bu konuda deneyimli hekimlerin uyguladığı bağışıklık sisteminizi güçlendirici, antiviral etkinliği olan, son zamanlarda tedavi protokollerine giren ozon tedavisi önerilmektedir. Yine özellikle virüsten korunma aşamasında akupunkturun da yeri önemlidir. Aromaterapi yağlarından kekik, nane, selvi, paçuli önemli antiviral yağlardan olup ortam havasında bulunması bu kadar hızlı yayılan virüsten korumamızda uygulayabileceğimiz diğer bir yöntemdir." - ADANA

Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 11:57 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti
Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası ulusa sesleniş konuşması yapıyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası ulusa sesleniş konuşması yapıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası ulusa sesleniş konuşması yapıyor         
18:38
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi         
18:12
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz         
18:03
Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı         
17:44
New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu         
17:35
Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor         
17:32
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi         
17:18
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti         
17:11
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi         
17:10
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek         
17:10
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti         
17:04
80'den fazla kadına cinsel saldırıda bulunan ünlü yapımcı Harvey Weinstein koronavirüsü yendi 80'den fazla kadına cinsel saldırıda bulunan ünlü yapımcı Harvey Weinstein koronavirüsü yendi         
16:52
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok         
16:49
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı         
16:25
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto etti Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto etti         
16:24
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı         
16:22
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum         
16:16
F.Bahçe'nin eski yengesi Rose Bertram, Siri'nin ettiği küfürle neye uğradığını şaşırdı F.Bahçe'nin eski yengesi Rose Bertram, Siri'nin ettiği küfürle neye uğradığını şaşırdı         
16:07
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu         
16:06
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor         
16:04
Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak "Tarlam Cepte" uygulamasını kullanıma sundu         
15:56
Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder         
15:49
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti         
15:44
Herkes koronadan korkarken, Bulgaristan'daki ayinde yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti Herkes koronadan korkarken, Bulgaristan'daki ayinde yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti         
15:26
Naif tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye yatırıldı Naif tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye yatırıldı         
15:26
Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi         
15:25
Rakitic'ten Barcelona'ya ayrılık tepkisi: Ben patates torbası değilim Rakitic'ten Barcelona'ya ayrılık tepkisi: Ben patates torbası değilim         
15:22
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti İstifa kararından vazgeçen Soylu, Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti         
15:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan, toplantı sonrası halka seslenecek Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan, toplantı sonrası halka seslenecek         
15:15
Survivor Sercan'ın eski aşkları ünlü isimler çıktı! Listede kimler yok ki Survivor Sercan'ın eski aşkları ünlü isimler çıktı! Listede kimler yok ki         
15:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2020 18:46:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronaya karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]