Koronaya karşı bedava ıslak mendil dağıtıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronaya karşı bedava ıslak mendil dağıtıyor - Son Dakika

Koronaya karşı bedava ıslak mendil dağıtıyor

6 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde bir esnaf, korona virüsüne karşı bedava ıslak mendil dağıtıyor.

Koronaya karşı bedava ıslak mendil dağıtıyor, System.String[]

Sivas'ın Zara ilçesinde bir esnaf, korona virüsüne karşı bedava ıslak mendil dağıtıyor.


37 yaşındaki kuruyemişçi Yusuf Yörür, son günlerde gündeme gelen fırsatçılığa dikkat çekmek amacıyla vatandaşlara ve müşterilerine bedava ıslak mendil veriyor, kolonya ikram ediyor. Yörür, "Dünya genelinde korona virüsü görüldü, ülkemizde de vakalar görüldü. Biz, durumdan dolayı fırsatçılık yapanlara karşı bu uygulamayı gerçekleştirdik. Uygulamamız gayet güzel, vatandaşlardan olumlu tepkiler alıyoruz" dedi.


Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Okur ise, "Dünyanın başına bela olan korona virüsü nedeniyle ülkemizde de tedbirler alınmaya başlandı. Tabii bu durumda bazı kendini bilmez esnafların fırsatçılığı ortaya çıktı. Raiç fiyatlarla cüzi miktarlardaki fiyatları yükseltmeye başladılar. Esnaf arkadaşımız da iş yerinde bedava ıslak mendil dağıtarak konuya dikkat çekmeye çalıştı. Bir Ahi esnafının nasıl olması gerektiğini göstererek, örnek teşkil ederek fırsatçılık yerine yardımcı olmaya, halkı duyarlı olmaya davet etmektedir. Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak Zaralılar adına, esnaflarımız adına Yusuf Bey'e teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu. - SİVAS

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İkinci el otomobilde esnaf talebe yetişemiyor, satacak araç bulamıyor
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle tüm kütüphaneler ay sonuna kadar kapatılacak

Son Dakika Haberleri
16:43 TEKİRDAĞ Otel çatısında çıkan yangın panik yarattı
16:40 İran'da sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 138'e yükseldi
16:36 IKEA'dan korona salgını nedeniyle Polonya'daki tüm mağazalarını kapatma kararı
16:35 Cyber Anadolu'nun 3. etabı Tekirdağ'da yapıldı
16:34 Kaportacıda çıkan yangın hasara yol açtı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 16:45:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronaya karşı bedava ıslak mendil dağıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]