Koronaya karşı bedava ıslak mendil dağıtıyor - Son Dakika

Sivas'ın Zara ilçesinde bir esnaf, korona virüsüne karşı bedava ıslak mendil dağıtıyor.



37 yaşındaki kuruyemişçi Yusuf Yörür, son günlerde gündeme gelen fırsatçılığa dikkat çekmek amacıyla vatandaşlara ve müşterilerine bedava ıslak mendil veriyor, kolonya ikram ediyor. Yörür, "Dünya genelinde korona virüsü görüldü, ülkemizde de vakalar görüldü. Biz, durumdan dolayı fırsatçılık yapanlara karşı bu uygulamayı gerçekleştirdik. Uygulamamız gayet güzel, vatandaşlardan olumlu tepkiler alıyoruz" dedi.



Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Okur ise, "Dünyanın başına bela olan korona virüsü nedeniyle ülkemizde de tedbirler alınmaya başlandı. Tabii bu durumda bazı kendini bilmez esnafların fırsatçılığı ortaya çıktı. Raiç fiyatlarla cüzi miktarlardaki fiyatları yükseltmeye başladılar. Esnaf arkadaşımız da iş yerinde bedava ıslak mendil dağıtarak konuya dikkat çekmeye çalıştı. Bir Ahi esnafının nasıl olması gerektiğini göstererek, örnek teşkil ederek fırsatçılık yerine yardımcı olmaya, halkı duyarlı olmaya davet etmektedir. Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak Zaralılar adına, esnaflarımız adına Yusuf Bey'e teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu. - SİVAS