Koronaya karşı bedava ıslak mendil dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Genel Koronaya karşı bedava ıslak mendil dağıttı - Son Dakika

Koronaya karşı bedava ıslak mendil dağıttı

17 dakika önce

Koronaya karşı bedava ıslak mendil dağıttı Sivas'ın Zara ilçesinde bir esnaf, koronavirüsüne karşı bedava ıslak mendil dağıtmaya başladı.

Koronaya karşı bedava ıslak mendil dağıttı

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde bir esnaf, koronavirüsüne karşı bedava ıslak mendil dağıtmaya başladı.

İlçe merkezinde 37 yaşındaki kuruyemişçi Yusuf Yörür, son günlerde gündeme gelen fırsatçılığa dikkat çekmek amacıyla vatandaşlara ve müşterilerine bedava ıslak mendil veriyor, kolonya ikram ediyor.

Konu hakkında açıklama yapan Yörür, "Dünya genelinde koronavirüsü görüldü, ülkemizde de vakalar görüldü. Biz, durumdan dolayı fırsatçılık yapanlara karşı bu uygulamayı gerçekleştirdik. Uygulamamız gayet güzel, vatandaşlardan olumlu tepkiler alıyoruz" dedi.

Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Okur ise, "Dünyanın başına bela olan koronavirüsü nedeniyle ülkemizde de tedbirler alınmaya başlandı. Tabi bu durumda bazı kendini bilmez esnafların fırsatçılığı ortaya çıktı. Raiç fiyatlarla cüzi miktarlardaki fiyatları yükseltmeye başladılar. Esnaf arkadaşımız da işyerinde bedava ıslak mendil dağıtarak konuya dikkat çekmeye çalıştı. Bir ahi esnafının nasıl olması gerektiğini göstererek, örnek teşkil ederek fırsatçılık yerine yardımcı olmaya, halkı duyarlı olmaya davet etmektedir. Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak, Zaralılar adına, esnaflarımız adına Yusuf beye teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Koronaya karşı bedava ıslak mendil dağıttı

Sivas, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:56 Kaynak: İHA
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