Koronaya karşı en esprili uyarı - Son Dakika

Gaziantep'te toplum destekli polis ekipleri, tiyatro sanatçısı Orhan Uslu ile birlikte hazırladıkları skeçlerle vatandaşları korona virüse karşı uyarıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri, daha çok yöresel şiveyi kullanan Gaziantepli tiyatro sanatçısı Orhan Uslu ile birlikte hazırladığı komik skeçlerle korona virüse karşı bölge insanını uyarıyor. Skeçte, sosyal mesafe, sokağa çıkma kısıtlaması ve kurallara uymayanlara yönelik cezalar gibi konular işlendi. Skeçte ağırlıklı olarak şiveli konuşmalar yer alırken, videolar sosyal medyadan paylaşılıyor. Sosyal medyada yoğun ilgi gören videolar, hem güldürüyor hem de düşündürüyor.

Tiyatro sanatçısı Orhan Uslu zabıta ekipleri ile de kamera karşısına geçerek, kentte fırın yemeklerine getirilen yasağa dikkat çekmiş, sosyal medyadan yapılan paylaşımlar yoğun ilgi görmüştü. - GAZİANTEP