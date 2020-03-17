Koronaya karşı ilaçlar, antikorlar, aşı çalışmaları: İyi haberleri duymak ister misiniz?

Koronavirüsten ötürü her gün gündeme arka arkaya çok sayıda iç karartıcı olumsuz haber düşüyor. Bunun gerek insan ve toplum sağlığına gerek finansal piyasalara son derece olumsuz etkisi olduğu düşünülüyor.



İşte koronavirüs yani Covid-19 salgını ile ilgili umut verici ve olumlu gelişmeler Açıklaması