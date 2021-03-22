Koronaya karşı probiyotik peynir ürettiler - Son Dakika

Koronaya karşı probiyotik peynir ürettiler

22.03.2021 10:08

Koronaya karşı probiyotik peynir ürettiler Kahramanmaraş'ta bir çiftlikte üretilen probiyotik peynir, Fransa'daki uluslararası firma tarafından tescillendi Kahramanmaraş'ta korona virüs nedeniyle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için korona savar olarak adlandırılan 'Probiyotik' beyaz...

Koronaya karşı probiyotik peynir ürettiler

Kahramanmaraş'ta bir çiftlikte üretilen probiyotik peynir, Fransa'daki uluslararası firma tarafından tescillendi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta korona virüs nedeniyle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için korona savar olarak adlandırılan 'Probiyotik' beyaz peynir üretildi. İçerisinde bakteri ve mineral bakımından zengin olduğu söylenen peynir, Fransa'daki uluslararası bir şirket tarafından tescillendi.

Kahramanmaraş'ta korona virüsten korunmak isteyenler için bol bakteri ve mineralleri barındıran probiyotik beyaz peynir üretildi. Yaklaşık 6 ay araştırma ve geliştirme çalışmasının ardından analizi yapılan peynir, uluslararası firma logolu probiyotik tescilli peynir oldu. Ürettikleri peynirin bakterisinin fazla olduğunu ve korona virüsten gibi çeşitli hastalıklardan korunmak isteyenlerin tercihi haline geldiğini ifade eden İbrahim Aksüyek, "İşletmemizde süt ve süt ürünlerinin büyük bir kısmını üretmekteyiz. Özellikle Türkiye'de ilk ve tek hastalıktan ari büyük ve küçükbaş bir arada bir tesisiz. Çiftliğimizde üretmiş olduğumuz sütü, yer altında mandıralara alarak tamamen kapalı sistem ile işleyerek ürünlere dönüştürmekteyiz. Bu ürünlerden başlıca pastörize süt, yoğurt çeşitleri, peynir çeşitleri, tereyağı, kaymak, çökelek, lor gibi birçok süt ürününü üretmekteyiz" dedi.

'Türkiye'de ilk olma özelliği var'

Üretilen probiyotik peynirin uluslararası tescili ile Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip olduğunu söyleyen Aksüyek, "Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu korona sürecinde biz de kendi sektörümüz ile ilgili bu sürece katkı sağlama gayretine girdik. Çeşitli araştırma ve geliştirme aşamalarından sonra 6 aylık çalışmayla birlikte 'probiyotik' peynir olarak Türkiye'de ilk defa üretimi gerçekleşen beyaz peyniri ürettik. Özellikle korona döneminde insanlar probiyotik bakterinin kazanımını sağlamak zorunda kaldılar. Bu genel de kapsüller ve takviye edici gıdalarla sağlanıyor. Biz bunu günlü kullanımda peynir ürününe ekleyerek insanların hem peynir yemelerini, hem de probiyotik bakteri kazanarak hem korona, hem de birçok hastalığa karşı ve en önemlisi de sindirim sistemi ve bağışıklık sistemini geliştirmeye karşı probiyotik bakteri kazanmalarını sağlamış oluyoruz" dedi.

'Uluslararası marka logolu satış'

Araştırma ve geliştirme çalışmalarının ardından test işlemleri yaptıklarını, daha sonra da Fransa'daki uluslararası marka ile peyniri tescillediklerini ifade eden Aksüyek "Araştırma ve Geliştire (ar-ge) çalışmalarımızın neticesinde Yeditepe Üniversitesi'nde ürünümüzü analiz ettirdik. Daha sonra bir firma aracılığı ile Fransa'da ürünlerimiz tescillenmiş durumdadır. Bu tescilin ardından yine bir marka ile uluslararası bir sözleşme imzalayarak, bu markanın kullanım iznini temin ettik. Dolayısıyla Türkiye'de ilk olarak üretilen probiyotik beyaz peyniri uluslararası markanın 'suş' logosunu kullanarak pazara sunduk" diye konuştu.

Koronaya karşı probiyotik peynir ürettiler
Koronaya karşı probiyotik peynir ürettiler
Koronaya karşı probiyotik peynir ürettiler
Koronaya karşı probiyotik peynir ürettiler
Koronaya karşı probiyotik peynir ürettiler
Koronaya karşı probiyotik peynir ürettiler
Koronaya karşı probiyotik peynir ürettiler

Kahramanmaraş, Türkiye, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Koronaya karşı probiyotik peynir ürettiler - Son Dakika Ekonomi


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