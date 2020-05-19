Koronaya karşı skeçli uyarı - Son Dakika

Koronaya karşı skeçli uyarı

Vatandaşları zabıtalarla hazırladığı skeçle uyaran tiyatro sanatçısı şimdi de polis ekipleriyle kamera karşısına geçti

GAZİANTEP - Gaziantep'te toplum destekli polis ekipleri gaziantepli tiyatro sanatçısı Orhan Uslu ile birlikte hazırladığı komik skeçlerle vatandaşı korona virüse karşı uyarıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, daha çok yöresel şiveyi kullanan Gaziantepli tiyatro sanatçısı Orhan Uslu ile birlikte hazırladığı komik skeçlerle korona virüse karşı bölge insanını uyarıyor. Sosyal mesafe, sokağa çıkma kısıtlaması, kısıtlama ve kurallara uymayanlara kesilen ceza gibi konularda polis ekipleri, sanatçı Uslu ile kamera karşısına geçti. Hazırlanan videolarda ağırlıklı olarak şiveli konuşmaları yer alırken hazırlanan skeçler ise sosyal medyadan paylaşılıyor.

Sosyal medya platformlarında yoğun ilgi gören videolar, hem güldürüyor hem de düşündürüyor.

Tiyatro sanatçısı Orhan uslu, zabta ekipleri ile de kamera karşısına geçerek, komik skeçlerle de kentteki fırın yemeklerine getirilen yasağa dikkat çekmiş, sosyal medyadan yapılan paylaşımlar yoğur ilgi görmüştü.