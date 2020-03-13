Koronaya karşı su fiyatlarında indirim çağrısı - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi 23 ve 26. Dönem Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, Gaziantep'te su fiyatlarında bir süreliğine bile olsa indirime gitmesi konusunda çağrıda bulundu.



Milletvekili Ekici, yaptığı açıklamada dünyayı tehdit eden korona virüs dolayısıyla, hijyen tedbirleri kapsamında Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin su fiyatlarında 1-2 aylığına bile olsa indirime gitmesi için talepte bulundu.



Ekici ayrıca konut aboneliklerinde su faturası borcu olan vatandaşlar içinde kesintiye gidilmemesi konusunda çalışma başlatılması için çağrıda bulundu. - GAZİANTEP