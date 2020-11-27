Koronaya karşı vitamin desteği - Son Dakika

Koronaya karşı vitamin desteği

27.11.2020 13:20
Koronaya karşı vitamin desteği, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Covid 19 nedeniyle karantinada bulunan vatandaşların bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi maksadıyla içerisinde turşu, limon, portakal, mandalina ve nar bulunan vitamin destek paketlerinin dağıtımına başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Covid 19 nedeniyle karantinada bulunan vatandaşların bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi maksadıyla içerisinde turşu, limon, portakal, mandalina ve nar bulunan vitamin destek paketlerinin dağıtımına başladı.

Dünyayı etkisi altına alan 'Covid 19' salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan itibaren adeta alarm durumuna geçen, Alo 153, Beyaz Masa ve Büyükşehir Santralini vatandaşların çağrılarına açıp, evden çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların market alışverişlerinden, sıcak yemek dağıtımlarına, gıda ve hijyen kolilerinden Pazar filelerine kadar her alanda destek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandeminin pik yaptığı bu günlerde de sosyal destek çalışmalarına hız verdi. Bir taraftan gerek toplu taşıma araçları gerekse de hastaneler ve halkın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan evlerinde karantinada bulunan vatandaşların bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye yardımcı olmak amacıyla C vitamini destek paketleri hazırladı.

Dağıtım başladı

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Dairesi Başkanlığı'nın kontrolünde, TARIM A.Ş ve BURFAŞ'ın da destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında Hikmet Şahin Kent Hali bu organizasyon için üs olarak belirlenirken, TARIM A.Ş. personelleri tarafından C vitamini bakımından zengin turşu, limon, portakal, mandalina ve narlar özenle seçilip, bez poşetlere dolduruluyor. Hazırlanan C vitamini destek paketleri, talepte bulunan vatandaşların evlerine kadar götürülüyor.

Bağışıklığa destek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, karantinadaki vatandaşlara yönelik olarak başlattıkları uygulamayı meclis toplantısında kamuoyu ile paylaştı. Büyükşehir Belediyesi olarak Mart ayından Haziran başındaki normalleşme sürecine kadar sosyal desteklerle sürekli vatandaşların yanında olduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "Maalesef, ülke genelinde olduğu gibi Bursa'mızda da hastalığın tırmanışa geçtiğini görüyoruz. Sosyal mesafe, maske ve temizlik bu sürekte hastalıktan korunmak için ne kadar önemli ise hastalığa yakalandıktan sonraki süreçte bağışıklık sisteminin güçlü olması da o kadar önemli. Bu süreçte hasta vatandaşlarımızın C vitamini alması önemli. C vitamini kaynağı olan turşu ve meyvelerle ilgili paketlerimizi hazırladık. Alo 153, Beyaz Masa ve belediyemizin internet sitesinden online başvuran karantinadaki vatandaşlarımızın evlerine kadar bu paketleri ulaştırıyoruz. Ben bu hastalıktan kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalıkla mücadele eden vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum" diye konuştu. - BURSA

Koronaya karşı vitamin desteği
Koronaya karşı vitamin desteği
Koronaya karşı vitamin desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Koronaya karşı vitamin desteği - Son Dakika


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