Koronaya ozon tedavisiyle savaş açın - Son Dakika

Koronaya ozon tedavisiyle savaş açın

Koronavirüse karşı ozon tedavisi

Dr. Dağlı: "Ozon tedavisi akciğerin kapasitesini yükseltiyor"

BURSA - Dahiliye Uzmanı Dr. Şafak Dağlı, genel sağlığını güçlendirmek ve hastalıklardan uzak kalmak için biyofrekans ve ozon tedavisinin önemli olduğunu söyledi.

Ozon tedavisinin hem Çin'deki hastanelerde, hem de ABD'deki hastanelerde korona virüs enfeksiyonu teşhisi konulan hastalara uygulandığını ifade eden Rommer International Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Dahiliye Uzmanı Dr. Şafak Dağlı, "Tedavide başarı oranını yükselttiğini biliyoruz. Bu iki ülkenin haricinde İtalya ve Almanya'da da kullanıldığı açıklandı. Ozon tedavisinin faydası, koruyucu olarak da kullanılmasıdır. İlla korona veya başka virüsle karşılaşılmasına gerek yoktur. Vücudun bağışıklık sistemini, dokuların iyileşmesi ve yenilenmesinde katkıda bulunduğu için sağlıklı insanlarda da kullanılmaktadır. Aynı zamanda ilaç tedavisine nazaran daha etkili ve ucuz bir yöntemdir. Hem korona, hem de diğer enfeksiyonların tedavisinde klasik tedaviye destek olarak kullanılmaktadır. İnsan vücudundaki hasta mikro organizmaları öldürme etkisinden faydalanmak üzere ozon tedavisini kullanıyoruz" dedi.

Ozon tedavisinin atar damarlar üzerinden bütün organlara bol oksijen gitmesini, damarların hasarının giderilmesini, bütün dokuların onarılmasını sağladığını belirten Dağlı, "Kalbin güçlenmesine, KOAH olan birinin akciğerinin güçlenmesinde kullanılmaktadır. Vücudun kendini tamir etmesini ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor. Pek çok organda olduğu gibi akciğerin kendi yenilenmesine, akciğerin kapasitesinin artmasına katkı sağlar, akciğerdeki enfeksiyonları öldüren bir tedavidir" diye konuştu.

Genel sağlığını güçlendirmek isteyen, sık enfeksiyona yakalanan, yorgunluk hisseden, dikkat dağınıklığı, uyku bozukluğu ya da tam teşhisi konamayan baş ağrıları, kas ağrıları olan insanlar için de bu yöntemin kullanıldığını belirten Dağlı, sağlıklı olan bir insanın ozon tedavisini yılda bir defa kür şeklinde 12 seans almasında faydasının olduğunu söyledi.