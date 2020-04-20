Koronaya rağmen onlara durmak yok: Halkın su ihtiyacı için çalışıyorlar - Son Dakika

TESKİ Genel Müdürlüğü korona virüsüne rağmen çalışmaları elden bırakmıyor. TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz sosyal mesafe kuralları çerçevesinde çalışmaları yerinde inceleyerek, TESKİ emekçilerine kolaylıklar diledi.



Çin'den bütün dünyaya yayılan korona virüse rağmen TESKİ ekipleri Tekirdağ halkının su ihtiyacının aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sokağa çıkma yasağının 2. gününde sahadaki çalışmaları denetleyen Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz sosyal mesafe kuralları çerçevesinde Süleymanpaşa Batı İleri Biyolojik AAT, Naip İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Naip İçme Suyu Terfi Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.



TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Süleymanpaşa İlçesi 10 bin metreküplük içme suyu deposu şantiyesinde görevi başında olan TESKİ emekçilerini de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. İçöz çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra TESKİ emekçilerine işlerinde kolaylıklar diledi. - TEKİRDAĞ