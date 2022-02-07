Koronaya yakalanan Erdoğan çiftinin sağlık durumu nasıl? Son açıklamayı Emine Erdoğan yaptı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı. Virüse yakalandıklarını sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Omicron varyantına yakalandıklarını belirtmişti. Erdoğan çiftinin sağlık durumlarına ilişkin son açıklama Emine Erdoğan'dan geldi.

"DURUMUMUZ İYİ SEYREDİYOR"

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 test sonucumuzun pozitif çıkmasının ardından Tayyip Beyle evde istirahatimizi sürdürüyor, çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz. Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor. Varlığınızı bilmek bize güç veriyor." ifadelerini kullandı.

DUALARINI ESİRGEMEYENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Erdoğan, bu süreçte "geçmiş olsun" dileklerini ileten devlet başkanları ve eşlerine, yabancı misyon şeflerine, siyasetçilere, sanatçılara, basın mensuplarına hem ülkede hem de dünyanın çeşitli yerlerinde dualarını esirgemeyen tüm dostlarına canıgönülden teşekkür etti.